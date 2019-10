Oroscopo 4 ottobre | per lo Scorpione piccole discussioni nei sentimenti

L'Oroscopo di venerdì 4 ottobre : Venere in Pesci - nuovi incontri per i Gemelli : Durante la giornata di venerdì 4 ottobre, i nativi Gemelli cercheranno di assecondare le esigenze del partner, mentre per la Vergine è il periodo giusto per lanciare nuove idee. Per la Bilancia sarà una giornata di routine, ma con un po’ di tranquillità in più, mentre lo Scorpione potrebbe essere preda dell'ansia. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per L'oroscopo per la giornata di venerdì 4 ottobre 2019 per tutti i segni ...

L'Oroscopo del 4 ottobre : Gemelli momento positivo per gli affari - Leone riflessivo : La prima settimana di ottobre sta per volgere al termine, ma prima di accogliere definitivamente il week end, vediamo quali sono i presagi degli astri e delle stelle per la giornata di domani. Sarà giornata positiva per i Gemelli, soprattutto per quanto riguarda gli affari, qualcuno infatti potrà concludere un'interessante trattativa. Il Leone dal canto suo avrà bisogno di ritagliarsi del tempo e meditare su alcune situazioni che lo riguardano ...

L'Oroscopo dell'amore per i single del 4 ottobre : Toro comunicativo - Pesci originale : Nello sconfinato mondo delle opportunità amorose, L'oroscopo dell'amore per i single lancia un raggio luminoso sui sentimenti e affidandosi alla posizione di Venere e Sole in Bilancia, si potrà capire il fluire delle emozioni. Esse sono incrementate anche da Luna e Giove che lavorano in sinergia nella casa astrologica del Sagittario, per concretizzare la fortuna in amore e realizzare i sogni lasciati in un cassetto. Di seguito le previsioni ...

L'Oroscopo del 4 ottobre e classifica 'top e flop' : conquiste per Sagittario - ok Bilancia : L'oroscopo del 4 ottobre e la relativa classifica sono pronti a svelare che tipo di giornata aspettarci. Partiamo dicendo che questo sarà un venerdì particolare, governato da influssi astrali importanti. Ciascun segno affronterà le proprie 'battaglie'. C'è chi, come i nativi del Cancro, dovrà affidarsi solo su sé stesso per ottenere dei risultati efficaci e chi, come nel caso Acquario, deve combattere contro alcuni vizi nocivi. Approfondiamo il ...

L'Oroscopo del weekend dal 4 al 6 ottobre : Toro frettoloso - Vergine determinata : L'oroscopo del weekend approfondisce i transiti planetari e tiene conto dell'entrata di Mercurio in Scorpione che conferisce un'intuizione, frutto di un'intelligenza brillante e magnetica. Nuovi incroci astrologici segnano il destino di ciascun simbolo zodiacale e una prontezza di riflessi combinata agli effetti portentosi di Mercurio beneficerà anche Vergine, Cancro, Capricorno e Pesci. Di seguito le previsioni astrologiche segno per ...

L'Oroscopo del giorno 5 ottobre - 2ª sestina : inizio week-end positivo per lo Scorpione : L'oroscopo del giorno 5 ottobre 2019 è pronto a dare ottime notizie a due segni e qualche piccola delusione ai restanti. Ovviamente le predizioni, come da titolo, sono incentrate esclusivamente sui sei segni rappresentanti la seconda sestina zodiacale. In analisi il prossimo sabato d'inizio weekend, messo sotto la lente astrologica in rapporto ai soli Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Curiosi di dare un nome e un ...

Oroscopo Paolo Fox - 3 ottobre 2019 : le previsioni di oggi su Rai2 : previsioni Oroscopo Paolo Fox di oggi 3 ottobre a I Fatti Vostri L’Oroscopo di Paolo Fox è uno dei momenti più attesi de I Fatti Vostri, la storica trasmissione ideata e diretta da Michele Guardì che va in onda dal lunedì al venerdì alle 11 circa su Rai2. Paolo Fox ha appena svelato le previsioni di oggi 3 ottobre 2019. Ieri Fox ha assegnato cinque stelle al Sagittario e al Capricorno. Giancarlo Magalli, Roberta Morise, il professor ...

Oroscopo del primo weekend di ottobre : Toro produttivo - Pesci romantici : Il mese di settembre è ormai alle spalle e gli strascichi che alcuni segni zodiacali stanno ancora portando saranno cancellati da ottobre. L'Oroscopo del primo weekend di questo mese vede particolarmente fortunati segni come quello del Toro e quello dei Pesci, particolarmente produttivi nell'ambito lavorativo ed in quello sentimentale. I nati nel segno dell'Acquario dimostreranno di essere particolarmente gelosi nei confronti del partner e verso ...

L'Oroscopo di domani venerdì 4 ottobre - da Ariete a Vergine : classifica - Cancro '5 stelle' : L'oroscopo di domani venerdì 4 ottobre 2019 mette sotto la lente l'Astrologia del giorno rendendo disponibili le nuove previsioni relative all'ultima giornata lavorativa della corrente settimana. Sotto diretta analisi i primi sei segni dello zodiaco, messi 'sotto torchio' in relazione ai comparti relativi all'amore nonché al lavoro: ovveero Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Volendo quindi cominciare a sottolineare quello al 'top' ...

Oroscopo del mese di ottobre : bel cielo per i sentimenti dei Gemelli : È iniziato il mese di ottobre 2019. Quali saranno le previsioni astrologiche per tutti i segni zodiacali in questo periodo? Vediamo, di seguito come andrà questo inizio di autunno con l'Oroscopo su amore, lavoro e salute dall'Ariete ai Pesci. Ariete: in questo mese nel campo lavorativo è probabile che dobbiate mettervi particolarmente in gioco. Se ultimamente in amore avete vissuto dei problemi, in questo periodo sentite l'esigenza di più ...

Oroscopo 3 ottobre : agitazioni sul lavoro per la Vergine : Procede la prima settimana del mese di ottobre. Quali saranno le previsioni astrologiche per tutti i segni zodiacali per la giornata di giovedì 3 ottobre 2019? Per il Toro questa giornata non sarà semplice a livello sentimentale, mentre per il Cancro, potrebbe esserci un calo a livello fisico. Buon momento invece per il segno zodiacale della Bilancia, che recupererà In campo sentimentale. Previsioni astrali da Ariete e Vergine Ariete: in amore è ...

Oroscopo Acquario - ottobre : l'amore sarà sottotono - meglio il lavoro : Il primo mese autunnale si rivelerà piuttosto faticoso per l’Acquario, sotto tutti i punti di vista. In amore non mancheranno i contrasti, anche per chi ha un rapporto stabile, che va avanti da tempo. Anche per i single gli astri non sono portatori di buone notizie e fare nuovi incontri non sarà semplice. L’ambito lavorativo sarà fonte di stress e preoccupazioni, non mancheranno i momenti di insoddisfazione e disagio. Durante il corso di questo ...

Oroscopo Capricorno - ottobre : l'amore sarà al top - mese di passione e romanticismo : Il mese di ottobre è da poco iniziato, vediamo quali presagi hanno in serbo gli astri e le stelle per i nati sotto il segno del Capricorno. sarà un momento vantaggioso per l’amore, avrete il cuore leggero e la voglia di innamorarvi avrà la meglio sul resto. In ambito lavorativo non mancano momenti di stanchezza e nervosismo, ma dovrete continuare a lavorare duramente se vorrete ottenere maggiori certezze. Non sarà invece un momento splendente ...

L'Oroscopo del giorno 4 ottobre - seconda sestina : la Luna entra nel segno del Capricorno : L'oroscopo del giorno 4 ottobre 2019 è pronto a mettere 'le ali' al prossimo venerdì. In questo frangente, l'Astrologia applicata ai settori della vita relativi all'amore e al lavoro scopre le carte analizzando il periodo in relazione agli ultimi sei simboli dello zodiaco. In questo caso ad avere l'esclusiva sulle odierne predizioni saranno i soli Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci: curiosi di sapere quali sono i segni ...