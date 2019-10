Ilva | deputati M5S a Patuanelli | stop a immunità per ArcelorMittal

Fonte : calcioweb.eu

(Di giovedì 3 ottobre 2019) Roma, 3 ott. (AdnKronos) –al’penale per, contenuta nel dl sulle crisi aziendali varato ad agosto scorso dal governo giallo verde. E’ questa la richiesta che itarantini del M5S, a quanto apprende l’Adnkronos, avanzeranno al ministro alle Infrastrutture Stefano, chiedendo un incontro già oggi. Gli eletti in Puglia nelle file del M5S vogliono capire dal ministro se, nell’ambito del dibattito parlamentare, ci siano degli spazi per intervenire in tal senso, fermando quell’apertura all’che aveva fatto storcere il naso a molti nel Movimento.La decisione deigrillini -che hanno visto sempre col fumo agli occhi all’contenuta nel dl e peraltro prevista solo a fronte di un rispetto dei tempi, dei criteri e delle modalità del piano ambientale da parte del colosso ...

