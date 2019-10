Giannini | Sindaca ‘fanfarona’ e faccia di bronzo | prima di parlare di Salvini risolvesse

Fonte : romadailynews

(Di giovedì 3 ottobre 2019) Roma – Seè un ‘chiacchierone’ come lo ha definito oggi in un tweet ladi Roma, Virginia Raggi è la più grande ‘fanfarona’ che Roma ricordi. Dieci poliziotti in più o in meno non avrebbero di certo risolto i mali della Capitale che sono, nell’ordine, cumuli di rifiuti nelle strade, trasporti al collasso, strade da terzo mondo, illuminazione pubblica insufficiente e mense scolastiche dove si pratica la razione giornaliera come nella seconda guerra mondiale per via della mancanza di fondi. Unaincapace va bene, ma unadiè un insulto per la città e per tutti i romani che domani faranno sentire la loro voce sotto il Campidoglio per reclamare uno sfratto esecutivo della sua giunta non più rinviabile”. E’ quanto dichiara, in una nota, il consigliere regionale della Lega, Daniele. L'articolo ...

