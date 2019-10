Filippo Magnini in tv racconta ho conquistato Giorgia Palmas con un tiramisù

Filippo Magnini ho conquistato la Palmas con un tiramisù : Filippo Magnini è stato ospite di ‘Storie italiane’ e ha raccontato come è riuscito a conquistare la fidanzata Giorgia Palmas: “Ormai siamo assieme da un anno e mezzo. Ci siamo ufficialmente fidanzati il 15 marzo dell’anno scorso. Ho fatto i miei studi, abbiamo amici in comune come Alessandro Martorana ed Elena Barolo, ho sondato il terreno. Sapevo che era single da un po’. Lei non l’ho mai incontrata e vista prima ...

Filippo Magnini : Giorgia Palmas? Sicuramente me la sposo : Ospite di Eleonora Daniele nel salotto di Storie Italiane, Filippo Magnini ha ampiamente parlato della sua storia d’amore con Giorgia Palmas, senza nascondere l’intenzione di convolare a nozze con lei. Fidanzati da un anno e mezzo, i due sono davvero felici e, ad oggi, Magnini è certo che sia proprio la Palmas la donna della sua vita. Tornando indietro nel tempo, l’ex nuotatore ha rivelato ai microfoni di Rai 1 come ha incontrato la ex velina e ...

Temptation Island Vip - Giorgia Palmas e Filippo Magnini rifiutano la partecipazione : Non tutte le coppie dello spettacolo avvertono la necessità di mettere alla prova il sentimento che le lega davanti alle telecamere. A differenza di Anna Pettinelli e Stefano Macchi, a Nathalie Caldonazzo e Andrea Ippoliti, Giorgia Palmas e Filippo Magnini hanno deciso di non prendere parte alla nuova edizione di Temptation Island Vip, il reality di Canale 5 che divide fidanzati e fidanzate e li sottopone alle tentazioni e alle seduzioni di ...

Filippo Magnini salva la vita un turista che stava annegando in mare : Solo il pronto intervento di Filippo Magnini ha salvato la vita a un turista che ha accusato un malore mentre stava facendo il bagno nelle acque di Cala Sinzias, fra Villasimius e Costa Rei, in provincia di Cagliari. La notizia è stata resa nota all’ANSA dal direttore della Provincia di Cremona, che è stato il testimone oculare dell’episodio. Erano le 15.15 quando il bagnante in compagnia di alcuni amici è andato in crisi nel tentativo di ...