Cittadinanza | Ius Culturae a Camera | Brescia ‘buonsenso su legittime istanze’ 2

**Cittadinanza : Ius Culturae a Camera - Brescia ‘buonsenso su legittime istanze’** : Roma, 3 ott. (AdnKronos) – E’ ripreso da oggi l’esame del ddl sullo Ius Culturae in commissione Affari costituzionali alla Camera. Il relatore “della proposta di legge C. 105 Boldrini, recante Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza” sarà il presidente delle commissione, Giuseppe Brescia, in sostituzione di Roberto Speranza, divenuto componente del governo. L’annuncio ...

Ius culturae - per me una forma parziale di Cittadinanza : Il tema dello Ius culturae mi pare abbia a che vedere con la modalità con la quale in Italia le persone minorenni possono acquisire la cittadinanza, e da alcuni politici sembra associato (più o meno direttamente) all’estensione del voto ai minori di 18 anni (già che ci siamo). Mi limiterei a considerare il tema dal punto di vista dell’acquisizione della cittadinanza. Guardando alla proposta di legge presentata da Renata Polverini, se ben ...

Cittadinanza : Zingaretti - ‘Ius Culturae importante iniziare a discutere’ : Roma, 1 ott. (AdnKronos) – “E’ importante iniziare a discuterlo, nel rispetto di tutti ma non aver paura delle differenze è un elemento di civilità”. Lo dice Nicola Zingaretti al Tg3 a proposito dello Ius Culturae. L'articolo Cittadinanza: Zingaretti, ‘Ius Culturae importante iniziare a discutere’ sembra essere il primo su CalcioWeb.

**Cittadinanza : Morani a Saviano - ‘legge giusta in tempi giusti’** : Roma, 30 set. (AdnKronos) – “Rispondo a Saviano e ad altri che hanno espresso legittimamente critiche nei confronti della mia opinione sui tempi di approvazione dello Ius Culturae”. Io credo che la questione non riguardi il fare favori alle destre o alle sinistre, si tratta solo di fare le cose nei modi e nei tempi giusti. In un post su Fb la sottosegretaria al Mise Alessia Morani risponde così a Roberto Saviano.“Il ...

Cittadinanza - il 3 ottobre alla Camera parte la discussione sullo ius culturae : Il 3 ottobre in Commissione Affari Costituzionali riparte la discussione sullo ius culturae e altre soluzioni in merito alla Cittadinanza per gli stranieri. Dovrebbe essere una discussione trasversale all’arco parlamentare perché precedentemente una prima relazione era stata firmata da Laura Boldrini (oggi nel PD) e successivamente un altro testo a firma Polverini (Forza Italia) introduceva la discussione sullo ius culturae. Giuseppe Brescia ...

Ius culturae - Salvini : «La Cittadinanza non è un biglietto del luna park» : Il leader della Lega Matteo Salvini, parlando della proposta di legge sulla ius culturae che ha ripreso il suo iter parlamentare alla Camera, ha espresso il suo pensiero fortemente critico «La...

Ius Culturae - la fronda in Forza Italia : ecco chi vuole la Cittadinanza automatica ai migranti : "Siamo ancora all'inizio" dice Giuseppe Brescia, pentastellato, presidente della commissione Affari costituzionali che ha annunciato che dal 3 ottobre alla Camera si discuterà lo ius Culturae. Oltre al testo a prima firma di Laura Boldrini (che all'epoca della stesura era di Liberi e uguali) ne spun

Ius culturae - intesa M5S-Pd. «Cittadinanza dopo il ciclo di studi» : L'ultima volta che se ne era parlato era stato a fine ottobre scorso, praticamente un anno fa. E, tra l'altro, non si era andati oltre quello che in gergo si chiama l'incardinamento,...

Cittadinanza agli stranieri - riparte alla Camera il ddl sullo ius culturae. M5S e Pd uniti : riparte alla Camera l'esame del ddl sullo ius culturae che mira a riconoscere la Cittadinanza italiana al minore straniero entrato in Italia entro i 12 anni e che abbia frequentato regolarmente...

Immigrati - torna alla Camera lo ius culturae : Cittadinanza a chi completa un ciclo di studi : torna la questione della concessione della cittadinanza agli Immigrati e si profila l'ipotesi di un accordo tra i partiti della maggioranza, da verificare sui testi che si discuteranno in Commissione. Il presidente della commissione Affari costituzionali di Montecitorio, il grillino Giuseppe Brescia

Riparte alla Camera lo Ius Culturae - Cittadinanza italiana per gli stranieri che vanno a scuola : Trovato l’accordo tra Pd e M5S. Sul tavolo la proposta di Leu, ma potrebbero arrivare anche altre proposte

Ius culturae - con il governo giallo rosso riparte la discussione della legge sulla Cittadinanza : Ripartirà giovedì 3 ottobre in commissione Affari costituzionali alla Camera la discussione sulle proposte di legge in materia di cittadinanza. "Non c'è solo il testo a prima firma Boldrini da esaminare, in commissione arriveranno altre proposte di altri gruppi", ha detto il relatore Brescia (M5s).Continua a leggere