Carola: "Chiedevo aiuto, l'Ue dov'era?"

"Con il decreto sicurezza venivo considta una minaccia all'ordine pubblico Dovevate quando abbiamo chiestoattraverso tutti i canali diplomatici e ufficiali?" CosìRackete, capitana della Sea Watch 3 alla Commissione per le Libertà civili,Giustizia e Affari Interni (Libe) della Ue "Il caso della Sea Watch ha evidenziato che gli Stati membri non sono disposti ad affrontare i tempi moderni. Non sono disposti a ridistribuire una nave con 53 persone.Come se a bordo ci fosse la peste non persone esauste.Vergogna".(Di giovedì 3 ottobre 2019)