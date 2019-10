Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) Questa settimana potrebbe rappresentare l’inizio della fine delin. Daldi vista militare la situazione non è positiva, anzi, ilsembra intensificarsi. Gli Houthi affermano di avere guadagnato terreno e di avere esercitato una pressione militare sostanziale sull’Arabia Saudita. I sauditi, d’altra parte, sono ben equipaggiati a ricambiare e a riguadagnare terreno militarmente, avendo beneficiato da diversi anni dell’export di armi, incluse quelle provenienti dall’Italia. La devastazione causata dalè adesso ben visibile. All’incirca 40muoiono ogni giorno a causa dei raid aerei e dalla carestia, questa sofferenza sembra non avere una fine. Nonostante la recente intensificazione qualcosa sta però cambiando. Le persone di tutto il mondo si sono riunite e insieme stanno mettendo pressione su Arabia Saudita, Emirati Arabi e i loro alleati ...

LiaQuartapelle : La guerra in #Yemen è la peggiore crisi umanitaria del nostro tempo. Oggi digiuno per chiedere che le parti in conf… - amnestyitalia : Dallo scoppio del conflitto in #Yemen si calcola che siano quasi 17.000 i civili morti e feriti. Necessario un emba… - TutteLeNotizie : Yemen, il conflitto è a un punto morto. E ora grazie ai bambini si riaccende la speranza -