Sanità : Zaia - 'iniziato il futuro dell'ospedale Codivilla Putti di Cortina' : Venezia, 2 ott. (AdnKronos) - “Il rilancio non solo a livello locale, ma nazionale, dell’Ospedale Codivilla Putti di Cortina è una realtà che procede a grandi passi. Che diranno ora i gufi che, per anni, hanno raccontato la bugia che la Regione voleva chiuderlo, anche dopo la delibera del marzo 2017

Sanità : Zaia - ‘iniziato il futuro dell’ospedale Codivilla Putti di Cortina’ (2) : (AdnKronos) – La ‘svolta” è avvenuta in pochi giorni: la scorsa settimana è stata siglata la convenzione con GVM Cortina Srl che ha assunto la gestione a partire da ieri; mercoledì scorso è avvenuto il formale trasferimento del possesso dall’Ulss 1 Dolomiti a GVM; ieri, infine, la consegna lavori.‘Sta nascendo ‘ dice Zaia non senza orgoglio ‘ un nuovo fiore all’occhiello della Sanità veneta, ...

Sanità : Zaia - ‘iniziato il futuro dell’ospedale Codivilla Putti di Cortina’ : Venezia, 2 ott. (AdnKronos) – ‘Il rilancio non solo a livello locale, ma nazionale, dell’Ospedale Codivilla Putti di Cortina è una realtà che procede a grandi passi. Che diranno ora i gufi che, per anni, hanno raccontato la bugia che la Regione voleva chiuderlo, anche dopo la delibera del marzo 2017 con cui definimmo il cammino che ora si concretizza? Se avessero un po’ di dignità dovrebbero tacere per ...