Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) Laprocesso penale, quella del processo civile, il sistema di elezione al Consiglio superioremagistratura. Sono i temi sul tavolo delsullain corso alla Camera dei deputati. Seduti attorno a un tavolo ci sono il guardasigilli, Alfonso, e i rappresentati deidi: il capigruppo Pd alla Camera Graziano Delrio, i renziani Maria Elena Boschi e Davide Faraone, i capigruppo M5S Francsco D’Uva e Gian Luca Perilli, quelli di Leu Federico Fornaro e Loredana De Petris. Al tavolo anche il sottosegretario allaAndrea Giorgis. Oggetto del summit: la. Che il guardasigilli intende spacchettare in due disegni di legge: in uno cila materia penale e la legge elettorale del Csm, nell’altro le norme sul processo civile. “Divideremo il progetto originario in due e i due progetti che ...

petergomezblog : Giustizia, vertice Conte-Orlando-Bonafede. “Riforma entro fine anno. Tempi dei processi dimezzati, legge su prescri… - Cascavel47 : Giustizia, vertice tra Bonafede e i partiti della maggioranza: la riforma sarà spacchettata in due ddl. Nodo elezio… - sergimagugliani : RT @infoitinterno: Riforma della giustizia, vertice a palazzo Chigi: nuovo ddl delega entro fine anno - -