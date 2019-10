Def | +Europa | fittizi 7 mld da lotta a evasione | rischiano contribuenti onesti

Fonte : calcioweb.eu

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) Roma, 2 ott. (AdnKronos) – ‘Laall’si fa e poi si restituisce quanto recuperato ai cittadinisotto forma di minori tasse e più servizi. Mettere invece a preventivo la cifra di 7 miliardi da recupero di, come fa il governo, significa scrivere il bilancio dello Stato sull’acqua, perché il recupero dafiscale è da sempre incerto”. Lo afferma Piercamillo Falasca, vicesegretario di Più Europa. ‘Sono stati recuperati appena 1,8 miliardi dalla fatturazione elettronica, che è una riforma strutturale, come si potranno mai recuperare 7 miliardi ora? Cosa farà l’Agenzia delle Entrate, avrà mandato di raggiungere obbligatoriamente quell’obiettivo anche a costo di vessare i? In Italia, si sa, vince l’illiberale principio del ‘solve et repete’, prima paghi e poi se hai ...

