Beni per un valore di 1 | 4milioni sequestrati dalla Guardia di Finanza ad evasori fiscali

Gorius : “Koulibaly ha sofferto molto per i cori razzisti. Al Napoli si trova Benissimo. Futuro? Tutti ambiscono ad un top club” : Gorius parla di Koulibaly: le sue dichiarazioni Entrambi cresciuti nel Metz, entrambi francesi di nascita, entrambi arrivati nel Genk nel luglio del 2012. L’amicizia tra Kalidou Koulibaly e Julien Gorius, centrocampista svincolatosi dopo un’esperienza nel campionato cinese, dura ancora oggi. Il calciatore si è raccontato in un’intervista concessa all’edizione odierna de Il Mattino. Dalle sue parole si denota il grande amore che ...

Def : da pasta a latte - Conte punta a taglio Iva per Beni prima necessità : Roma, 30 set. (AdnKronos) – Pane, pasta, latte e, più in generale, beni di prima necessità. A quanto si apprende da fonti di governo, il premier, Giuseppe Conte, starebbe lavorando in filo diretto con il Mef soprattutto per ‘sforbiciare’ l’Iva a questo tipo di prodotti -portandola dal 4 all’1%- una mano tesa alle classi più disagiate. Per favorirle, si sta studiando anche l’ipotesi di fornire -ai meno ...

Pattinaggio artistico - ISU Junior Grand Prix 2019 : Haein Lee trionfa nel singolo femminile - Benissimo Alessia Tornaghi e i danzatori Carolina Portesi Peroni-Michael Chrastecky : Cala il sipario alla Dom Sportova di Zagabria (Croazia), impianto sportivo che ha ospitato questa settimana il penultimo appuntamento del circuito di qualificazione ISU Junior Grand Prix 2019-2020 di Pattinaggio artistico. Sulla falsariga di quanto successo nella terza tappa, quella di Riga (Lettonia), a conquistare il primo posto nella specialità del singolo femminile è stata Haein Lee; la sudcoreana ha migliorato ulteriormente le sue ...

Iva giù sulle bollette ma potrebbe salire il prelievo al 22 per cento sui Beni di lusso : La "discontinuità" si gioca tutta su una parola: Iva. A Palazzo Chigi e al ministero dell'economia sanno bene che disinnescare la bomba delle clausole per 23 miliardi imposta lo scorso anno significa "non fare niente altro", sia in termini di investimenti sia sul sostegno ai redditi più bassi e ai c

Lorenzo Crespi operato alla testa/ 'Ho tolto un neo - per fortuna era Benigno...' : Lorenzo Crespi operato alla testa: 'avevo un neo di un centimetro, abbastanza grosso. L'abbiamo tolto e per fortuna era benigno...'.

San Siro - Scaroni : “Spero vada tutto Benissimo” : Soddisfatto per lo sviluppo della questione stadio, un po’ meno per l’andamento della squadra. Il presidente del Milan Paolo Scaroni ha risposto ad alcune domande dei giornalisti al suo arrivo alla Scala di Milano per il premio “The Best Fifa Award 2019”. La questione San Siro “spero vada benissimo”, il Milan? “Quello guardi…” ha risposto. Per lo stadio “ci vediamo il 26 alle 11 ...

Assunzioni Ministero Beni Culturali - scadenza 23 settembre : ultimo giorno per candidarsi : Coloro che hanno intenzione di candidarsi al concorso bandito dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali hanno a disposizione le ultime ore di tempo per inviare le proprie domande di partecipazione. Secondo quanto disposto dal bando, infatti, il termine per la scadenza delle domande di partecipazione è fissato per domani, 23 settembre 2019....Continua a leggere

Cagliari - lascia la figlia di 2 anni per mezz’ora in auto ma non è una dimenticanza : “Sta Benissimo” : Tragedia sfiorata a Quartu, in provincia di Cagliari: un uomo di 58 anni lascia la figlia di due anni in auto, nel parcheggio di un supermercato. I carabinieri hanno tirato fuori la bambina da un finestrino, mentre l'uomo faceva acquisti nel negozio. "Ero all'ipermercato perché dovevo comprare la torta di compleanno per mia figlia. Sta benissimo, non c'è neanche il sole, non mi seccate", ha risposto ai militari.Continua a leggere

Piacenza - arrestato l’imprenditore Angelo Dorini : 4 anni e 6 mesi per bancarotta fraudolenta e intestazione fittizia di Beni : Quattro anni e sei mesi per bancarotta fraudolenta in concorso e intestazione fittizia di beni. È la condanna per l’imprenditore piacentino Angelo Dorini, arrestato a Caorso (Piacenza). I carabinieri gli hanno notificato il provvedimento in casa il 12 settembre e lo hanno portato al carcere. “Dorini – si legge in una nota – avrebbe voluto aggirare i creditori insinuati al passivo delle varie società per circa 60 milioni di ...

Formula 1 - non comincia Benissimo l’avventura di Albon in Red Bull : penalizzazione in vista per il Gp del Belgio : Il pilota anglo-thailandese, appena promosso in Red Bull dalla Toro Rosso, verrà penalizzato in Belgio per l’introduzione del quarto motore della stagione Non comincia davvero con il piede giusto l’avventura di Alexander Albon in Red Bull, il pilota anglo-thailandese infatti sarà penalizzato nel suo primo Gran Premio con il team di Milton Keynes. photo4/Lapresse In occasione della gara in Belgio infatti verrà montata sulla ...

Ignazio Moser : “Con Cecilia Rodriguez né figli né nozze. Il video del vibratore? Odio i perBenisti” : Ignazio Moser, in un'intervista rilasciata al settimanale 'Chi', ha chiarito che con la compagna Cecilia Rodriguez non si parla di matrimonio, né si pianifica di allargare la famiglia. L'ex concorrente del 'Grande Fratello Vip', poi, ha commentato un episOdio accaduto nei mesi scorsi, quando pubblicò un video nel quale si vedeva un vibratore sul tavolo. adsensesi \\Ignazio Moser, in un'intervista rilasciata al settimanale ‘Chi', ha messo in ...

Vuelta di Spagna – Da Benidorm a Calpe : percorso - altimetria e favoriti della seconda tappa : Partenza da Benidorm e arrivo a Calpe dopo 199.6 km con 3 GPM della montagna e un finale davvero interessante: ecco percorso, altimetria e favoriti della seconda tappa della Vuelta di Spagna L’ultima domenica di agosto coincide con la seconda tappa della Vuelta di Spagna, la prima in linea dopo la cronosquadre inaugurale che nella giornata di ieri ha visto il trionfo dell’Astana di Miguel Angel Lopez. Quest’oggi i ciclisti affronteranno i ...

Vuelta a España 2019 - la tappa di oggi Benidorm-Calpe : percorso - favoriti e altimetria. Tanti saliscendi - volata da guadagnare : Seconda tappa, prima in linea, per la Vuelta a España 2019. 199,6 chilometri per una frazione piuttosto collinare e dal finale non scontato: da Benidorm a Calpe. Andiamo a scoprirla nel dettaglio con percorso, altimetria e favoriti. percorso Dopo solo 17 km i corridori affronteranno la prima asperità di giornata, il Puerto de Confrides, di seconda categoria. Dopo lo scollinamento, una lunga discesa che condurrà il gruppo verso l’ascesa all’Alto ...

Concorso pubblico per diplomati al Ministero dei Beni culturali : tre le prove : Il Ministero per i beni e le attività culturali ha pubblicato un Concorso per esami per l'assunzione di 1.052 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato. Il candidato vincitore del Concorso sarà inquadrato nella II area, posizione economica F2. Il profilo professionale che verrà ricoperto dal candidato sarà quello di assistente alla fruizione, accoglienza e vigilanza in varie regioni d'Italia. I requisiti per partecipare Nel bando ...