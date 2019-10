Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) “Lady Dianauna generosità die sarà un’attrice per tutta la vita”. Ospite a Mattino 5, il programma condotto da Federica Panicucci e Francesco Vecchi, il giornalistanon ha di certo riservato parole amorevoli nei confronti della duchessa di Sussex. A scatenare la reazione del celebre corrispondente della Rai da Londra sono state le immagini del viaggio in Africa di Harry e, in particolaresi è soffermato sulle foto che mostravano la coppia ripercorrere i luoghi in cui Lady Diana si batté contro le mine antiuomo. “Questo fantasma che continua a dominare la vita dei Windsor probabilmente lo farà ancora molto a lungo, rovinando soprattutto le donne che entrano nella famiglia”. E il giornalista si è mostrato tagliante quando ha parlato del ...

lamescolanza : Mattino 5, Antonio Caprarica: 'LadyD aveva una generosità di cuore, Meghan Markle recita e sarà un’attrice per la v… - RutelliTweet : Stasera, alle 21.00, al Festival delle Città (Piazza S. Salvatore in Lauro, Roma), incontro pubblico su ' I primi S… - ZPeppem : RT @HuffPostItalia: Antonio Caprarica: 'LadyD aveva una generosità di cuore, Meghan Markle recita e sarà un’attrice per la vita' https://t.… -