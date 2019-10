7 strategie per non lasciarsi sopraffare dagli eventi

Mattia Binotto F1 - GP Russia 2019 : “Non siamo stati perfetti - la vittoria l’abbiamo regalata. Sulle strategie…” : Ancora una volta Mattia Binotto avrà una domenica pomeriggio più lunga del previsto. Il team principal della Ferrari, infatti, dovrà prendere i suoi due piloti e intraprende una discussione nella quale dovrà spiegare i perchè ed i percome di una strategia che ha lasciato molti punti interrogativi e che poteva rischiare di incrinare i rapporti tra i due piloti di Maranello, dopo il precedente di Singapore. A monte, tuttavia, l’amaro in ...

Formula 1 – Gomme e strategie - Hamilton svela : “Ferrari veloce - userà le soft. Noi partiamo con le medie perchè…” : Lewis Hamilton fa luce sulla strategia Mercedes in vista della gara di Sochi: il pilota britannico spiega il motivo per il quale userà le medie per ‘controbilanciare’ le soft della Ferrari Dopo un anno passato a dominare il Mondiale di Formula 1, da diverse gare Hamilton è costretto ad inseguire le Ferrari. Prima Leclerc, poi Vettel, sono stati capaci di metterlo in difficoltà tanto nelle gare quanto nelle qualifiche. A Sochi, ...

Tre strategie per trovare parcheggio : la scienza svela qual è la migliore : Come scegliere il posto migliore per parcheggiare l’auto? quali sono le strategie che vengono attuate? Sulla questione hanno indagato i fisici Paul Krapivsky, della Boston University, e Sidney Redner, del Santa Fe Institute: i risultati sono stati pubblicati sul “Journal of Statistical Mechanics“. In genere un guidatore efficiente deve decidere se trovare un parcheggio vicino, farlo velocemente ma più lontano, o cercare una via ...

F1 - GP Singapore 2019 : le possibili strategie e pit-stop per la gara. Occhio alla safety-car! : L’eccezionale risultato della Ferrari e del monegasco Charles Leclerc ha un po’ cambiato il quadro delle aspettative in merito al GP di Singapore, 15° round del Mondiale 2019 di F1. Ci si aspettava un confronto tra le Mercedes e le Red Bull, sulla carta più adatte della Rossa a tracciati ad alto carico aerodinamico come quello di Marina Bay. E invece le migliorie apportate dai tecnici del Cavallino Rampante (come testimoniato anche ...

Borghi e centri storici : esperti a confronto su criticità e strategie di valorizzazione : Roma – Come far rinascere Borghi e centri storici custodi della storia e dell’identità del Paese? Se ne parlerà domani, venerdì 20 settembre, a partire dalle ore 13:30, nel corso del Convegno “Il restauro nei Borghi e centri storici”, promosso dall’Ordine degli Architetti di Roma e Provincia in programma presso la Casa dell’Architettura (Piazza Manfredo Fanti, 47). L’iniziativa è un momento di confronto sulle criticità che investono questo ...

Nuove strategie con l’operatore Spusu in Italia e rete Wind Tre troppo satura? : Si ritorna a parlare dell'operatore Spusu, quasi a conclusione di questa estate. Proprio in questi gioni, il Ministero per lo Sviluppo economico ha rassegnato un codice MNC all'austriaca Mass Response: si tratta dell'azienda che cura appunto il vettore mobile che dovrebbe giungere anche in Italia. entro il 2020. Proprio il MiSE ha provveduto a modificare il Registro delle Risorse di numerazione in questo settembre, assegnando un nuovo MNC ...

Benessere sessuale : dieci strategie per migliorarlo : Non smettete di baciarviIl flirt: un alleato insospettabileIl piacere non sessualeIl difficile equilibrio nella condivisioneI conflittiGli spazi dell'intimitàIl dialogo, che è anche sessualeLa salute sessuale va condivisaLe fantasie sessuali La scoperta del corpo dell’altroQuando parliamo di Benessere ci viene subito in mente il medico, a volte lo psicoterapeuta, altre l’osteopata o il nutrizionista. È già qualcosa, perché anche solo trent’anni ...

Ventotto arresti per 'ndrangheta - colpite le ndrine Muià e Figliomeni. Stabilivano le strategie in Canada : colpite le cosche della ’ndrangheta Muià e Filomeni: 28 arresti in Calabria. È in corso dalle prime ore di questa mattina una vasta operazione della Polizia di Stato, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Reggio Calabria, finalizzata all’esecuzione di 28 ordinanze di custodia cautelare (23 in carcere e 5 agli arresti domiciliari) nei confronti di elementi di vertice, ...