Studenti del Carducci di Comiso alla scoperta di Bruxelles

Lampedusa - centinaia di Studenti di tutta Europa rendono omaggio alle vittime del mare : Da oggi a giovedi le manifestazioni della giornata della memoria e dell'accoglienza del Comitato 3 ottobre, presenti i superstiti del naufragio del 2013.

Migranti - sei anni fa la tragedia del 3 ottobre : Lampedusa ricorda e guarda al futuro con oltre 200 Studenti da tutta Europa : Annegarono a mezzo miglio dalla spiaggia dei Conigli, il 3 ottobre 2013. Qualcuno aveva dato fuoco ad alcune coperte per segnalare a terra la presenza della barca, ma sul ponte si era sviluppato un incendio e quella era colata a picco. Morirono in 368, quasi tutti eritrei, di fronte alle coste di Lampedusa. Che anche quest’anno ricorda la tragedia e guarda al futuro con 200 studenti provenienti da tutta Europa. In sei anni ne sono arrivate ...

Migranti - a Lampedusa le storie di chi è sbarcato in Italia : il progetto per gli Studenti nella ‘Giornata della Memoria e dell’Accoglienza’ : Oltre 200 studenti, più di 60 scuole coinvolte, provenienti da circa 20 Paesi europei. Quattro giorni ricchi di appuntamenti tra workshop, dibattiti, visite guidate, mostre, spettacoli e concerti con artisti internazionali. Dal 30 settembre al 3 ottobre 2019, per la sesta Giornata della Memoria e dell’Accoglienza, il Comitato Tre Ottobre torna a Lampedusa con il progetto P(r)onti per l’Accoglienza, organizzato in collaborazione con il Ministero ...

Thailandia - si ribalta camion di Studenti - 13 morti : “Festeggiavano la fine della formazione” : Le vittime sono per la maggior parte studenti e quasi tutti sono morti sul colpo. L'incidente stradale è avvenuto nella capitale della Thailandia, Bangkok. Le riprese delle telecamere della zona mostrano i passeggeri della parte posteriore del camioncino che vengono scagliati fuori dal veicolo.Continua a leggere

Il Presidente Musumeci si è complimentato con Studenti del Ferraris di Ragusa : E' stata una grande soddisfazione ieri per gli alunni dell'Istituto Tecnico “Ferraris” ricevere la visita del Presidente della Regione Sicilia

La foto-bufala della spazzatura a terra dopo lo sciopero degli Studenti per il clima : Numerose le polemiche scoppiate dopo la condivisione sui social network dell'immagine di un cassonetto stracolmo di rifiuti durante lo sciopero per il clima per il terzo Global strike for climate. Ma la foto è una bufala: scattata a Napoli, non ci sono elementi per stabilire se sia stata scattata ieri o nei giorni precedenti alla manifestazione che ha coinvolto oltre un milione di studenti in tutta Italia.Continua a leggere

Lo sciopero del clima riscalda gli Studenti : un milione in corteo E Greta : «Incredibili» : Nino Materi Gretini a chi? Con la «raggelante» (riscaldamento globale, tiè!) Thunberg abbiamo fatto un figurone. La bambina dagli occhi di ghiaccio, dinanzi ai quali perfino i potenti della Terra abbassano lo sguardo sciolto di vergogna, ieri ha esaltato gli studenti italiani. Tutti scesi in piazza (benedetti dal ministro dell'Istruzione) per scioperare climaticamente al grido di «Ci avete rotto i polmoni»: uno slogan che ricorda, in ...

Clima - migliaia di Studenti marciano a Napoli : disagi per le corse della Circum : L'onda di studenti diretti a piazza Garibaldi per il Friday for future invade la Circumvesuviana. I treni che hanno circolato nella fascia oraria compresa tra le 8 e le 9 hanno registrato il...

Studenti disabili visivi della provincia di Ragusa senza servizi extrascolastici : I servizi extrascolastici per gli Studenti disabili visivi della provincia di Ragusa sono stati abrogati dal gennaio 2018. Denuncia dell'Uici

Affitto stanze per Studenti universitari e lavoratori fuori sede - prezzi aumentano del 3% : In concomitanza con l'inizio del nuovo anno accademico, nelle varie università italiane, l'ufficio studi di Idealista.it ha realizzato per l'AdnKronos un'indagine sul prezzo delle stanze in Affitto per universitari e per i lavoratori fuori sede. I dati dell'indagine rivelano che nel 2019 i prezzi delle camere sono saliti del 3% rispetto all'anno precedente, ma l'aumento non è stato rilevato in tutte le città campione. Canone di una stanza in ...

Il ministro dell’Istruzione ha invitato le scuole a considerare giustificati gli Studenti che parteciperanno allo sciopero per il clima : Il ministro dell’Istruzione Lorenzo Fioramonti ha annunciato su Facebook di aver firmato una circolare per invitare le scuole a considerare giustificati gli studenti che parteciperanno allo sciopero per il clima, in programma in tutto il mondo per venerdì 27 settembre.

Attivisti WWF e Studenti ripuliscono un tratto di sponda del Tevere per un futuro ambientale migliore [GALLERY] : Questa mattina decine di soci WWF Roma e Area Metropolitana e ragazzi universitari, insieme alle guardie volontarie del WWF, hanno effettuato una straordinaria operazione di pulizia dell’Oasi Urbana del Tevere raccogliendo in modo differenziato la plastica, l’alluminio e il vetro presente nel sito. “L’Oasi Urbana del Tevere è un luogo unico all’interno del centro storico – dichiara Raniero Maggini Presidente del WWF Roma e Area Metropolitana ...

Università - ecco i risultati del test di Medicina : oltre 42mila gli Studenti ammessi : Sono oltre 42mila in Italia gli studenti che hanno superato il test d'ingresso a Medicina e Odontoiatria. Da oggi sono disponibili sul sito www.universitaly.it - nell'area riservata ai...

In Liguria gli Studenti delle medie vanno a scuola nei container : Gli alunni dell'istituto Pascoli di Sanremo, dichiarato inagibile, faranno lezione nei container allestiti sulla passeggiata a mare Trento Trieste. A confermarlo è stato il sindaco, Alberto Biancheri: "Per loro sarà una crociera lunga da settembre a giugno".Continua a leggere