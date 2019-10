Renzi | “Aumento Iva sarebbe un suicidio perfetto”

Fonte : calcioweb.eu

(Di martedì 1 ottobre 2019) Roma, 1 ott. (AdnKronos) – “Non voteremo l’aumento dell’Iva. Molti dicono: voi non dovete fare i dispetti al governo. E infatti noi non vogliamo fare nessun dispetto al governo. Ma non vogliamo soprattutto fare dispetti agli italiani o regali a Salvini: “. Lo scrive nella enews.“Innanzitutto perché abbiamo fatto il Governo spiegando che bisognava evitare l’aumento dell’Iva. E poi perché chi capisce di economia sa che i prossimi mesi saranno difficili: crisi economica tedesca, guerra dei dazi, tensioni internazionali. Diciamolo chiaramente: l’aumento dell’Iva metterebbe in ginocchio i consumi, unperfetto. Eun gigantesco assist a chi non capendo molto di geopolitica o economia individuerebbe nell’aumento dell’Iva la ragione della crisi”, sottolinea. “Qualcuno si stupisce che ci sia ...

