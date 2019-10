Previsioni astrologiche 3 ottobre | Gemelli brioso | Pesci ozioso

Fonte : Blastingnews

(Di martedì 1 ottobre 2019) Giovedì 32019 troveremo la Luna e Giove in Sagittario mentre Plutone e Saturno permarranno in Capricorno. Marte sarà sui gradi della Vergine con Mercurio, Venere ed il Sole che stazioneranno in Bilancia. Urano continuerà il suo moto in Toro come Nettuno nel segno dei. Toro distratto Ariete: sfacciati. Giovedì in cui i nati del segno saranno favoriti dalla Luna di Fuoco che, però, potrebbe subire il disturbo di Saturno rendendoli oltremodo sfacciati, specialmente in ambito professionale. Toro: distratti. L'acume e la prontezza d'intenti potrebbe venir meno in questa giornata per i nati Toro a causa delle asperità in onda. Sarà bene che porgano la massima attenzione durante lo svolgimento delle attività pratiche....

