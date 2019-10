Pressione alta | come incide su diabete e colesterolo

Fonte : dilei

(Di martedì 1 ottobre 2019) L’ipertensione è una condizione che, a livello globale, coinvolge più di un miliardo di persone. Per quanto riguarda i numeri del Vecchio Continente, si parla di circa 150 milioni di individui che vivono in prima persona il problema dellaarteriosa con valori superiori 140-160/90-95 mmHg. Annoverata tra i principali fattori di rischio per la salute cardiovascolare, è legata a filo doppio allo stile di vita. Non a caso, la problematica risulta più frequente tra i soggetti sedentari e sovrappeso, per non parlare di chi ha l’abitudine di consumare quantità eccessive di sale nella dieta quotidiana. Quando si nomina l’ipertensione, è necessario ricordare che si parla di una patologia fortemente correlata all’età.ricordato dalle ultime linee guida della European Society of Cardiology e della European Society of Hypertension, il quadro attuale è ...

s_parisi : @GiuseppeConteIT Tutti i provvedimenti sono già stati adottati ma non è servito a nulla. Non servono leggi. Basta.… - cvrpenoctem : Ho la pressione alta, bevo tre litri d'acqua. Mia madre 'ho fatto il minestrone' SALATO. - peppe844 : RT @MeteOnePB: L'uragano #lorenzo (cat.2) sta per raggiungere le isole #Azzorre. Sul Mediterraneo persiste l'alta pressione #meteo #puglia… -