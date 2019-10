Milan | idea Shevchenko per il dopo-Giampaolo Maldini e Boban tentano l' affondo

“Gli Anelli di Milano” - il nuovo stadio ideato da Sportium : Sportium progetto stadio Milano – Il futuro stadio di Milan e Inter avrà il volto del progetto di Populous, oppure quello nato dall’idea dell’architetto David Manica e dello studio Cmr Sportium. Questo secondo progetto è stato intitolato “Gli Anelli di Milano”. Si tratta del «racconto di due club, eterni rivali sul campo, che hanno unito le […] L'articolo “Gli Anelli di Milano”, il nuovo stadio ideato da Sportium è stato realizzato ...

Milan : infortunio per Paquetà - in difesa per gennaio ci sarebbe l'idea Aurier : Nel Milan il centrocampista offensivo Lucas Paquetá potrebbe saltare la partita di giovedì contro il Torino a causa di un infortunio. Finora la stagione di Paquetá non è stata come si aspettava, poiché trova difficile adattarsi alle richieste di Marco Giampaolo e si è trovato a partire dalla panchina in due delle 4 partite dei rossoneri in questa stagione. Come riportato da Peppe Di Stefano di Sky Italia, Paquetá è uscito fisicamente malconcio ...

Milan - Salvini duro : “Non c’è un’idea di gioco - per il derby non ci resta che ‘gufare’ l’Inter : “Cosa abbiamo fatto ieri contro un Verona neopromosso e in 10? Per il derby possiamo solo ‘gufare’ l’Inter e farle gli auguri”. Sono le parole di Matteo Salvini, che in esclusiva a 7 Gold torna a parlare del ‘suo’ Milan: “Non c’è un’idea di gioco, sembra che si siano trovati ieri. Ho fiducia in Giampaolo e magari nelle prossime settimane qualcosa di meglio si vedrà, però sembra il ...

Derby femminile a San Siro - Inter e Milan valutano l’idea : Non solo Conte contro Giampaolo, San Siro potrebbe ospitare anche il Derby femminile. L’idea è allo studio da parte di Inter e Milan, che stanno valutando la possibilità. Come riporta il Corriere della Sera, anche su spinta di Sky (che trasmetterà sia il campionato che la Champions League femminile), l’idea è quindi quella di far […] L'articolo Derby femminile a San Siro, Inter e Milan valutano l’idea è stato realizzato ...

Milan - Giampaolo alla vigilia : “Ho un’idea - ma serve tempo”. Scelti i convocati : C’è curiosità per il nuovo Milan di Giampaolo. Allenatore alla prima vera esperienza in una big e tanti calciatori giovani tra i nuovi arrivati. Buone cose sono state fatte vedere nella tournée americana, un po’ meno nelle ultime amichevoli. Ma adesso c’è il campionato. Si gioca domani a Udine, queste le parole del tecnico rossonero in conferenza stampa. “La cosa che mi rende sereno è che i giocatori mi seguono. Per ...