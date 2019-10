Fonte : motorinolimits

(Di martedì 1 ottobre 2019) Siamo appena entrati in autunno ma, che piaccia o no, arriverà anche l’inverno e per affrontarlo al meglio con la nostra autoci dà alcuni consigli utili. Cominciamo dai pneumatici, sicuramente i componenti più importanti quando si tratta distrade innevate o ghiacciate. Fuori dai centri abitati, la legge impone l’uso di pneumatici … L'articolo: perl’invernoMotoriNoLimits Auto, F1, motori, turismo, stili di vita.

BarbaraPremoli : MAFRA: per affrontare l’inverno senza problemi - MotoriNoLimits : MAFRA: per affrontare l’inverno senza problemi - lulopdotcom : #automotive #mafra I consigli Mafra per affrontare l’inverno senza problemi -