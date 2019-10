Le Iene | Puntata Speciale per Nadia Toffa con un Video Inedito e la Reunion di 100 Iene!

Le Iene - il gesto straziante per ricordare Nadia Toffa. Succederà nella prima puntata : Prende il via martedì 1° ottobre la nuova stagione de Le Iene. Sarà una stagione diversa, che inizierà (e proseguirà) con un grande vuoto, il vuoto lasciato da Nadia Toffa, la giornalista e conduttrice del programma morta lo scorso 13 agosto per un tumore al cervello. Come aveva scritto la redazione de Le Iene su Facebook il 13 agosto, “niente sarà più come prima”. E la prima puntata di martedì 1° ottobre sarà tutta dedicata a Nadia.\\E ...

Le Iene Show : la prima puntata in diretta dalle ore 21 : 25 : Le Iene Show è il programma di inchieste e di intrattenimento di Italia 1, condotto da Alessia Marcuzzi e da Nicola Savino, con la partecipazione della Gialappa's Band, e da Filippo Roma, Giulio Golia, Matteo Viviani, Veronica Ruggeri, Roberta Rei e Nina Palmieri, in onda ogni martedì e ogni giovedì, in prima serata.Le Iene Show: le anticipazioni della prima puntataprosegui la letturaLe Iene Show: la prima puntata in diretta dalle ore 21:25 ...

Nadia Toffa - stasera la prima puntata senza di lei : una reunion di 100 Iene per un grande abbraccio : Un ultimo grande abbraccio, affettuoso, commovente. Cento Iene si riuniscono stasera in ricordo di Nadia Toffa, una delle più amate tra di loro. Sarà l'omaggio della famiglia di Le...

Le Iene - nella prima puntata l'omaggio a Nadia Toffa - con il suo ultimo video : "Sto cercando di ritardare la mia morte" : Domani su Italia 1 partirà la nuova stagione de Le Iene, la prima senza Nadia Toffa. L'inviata e conduttrice scomparsa il 13 agosto scorso dopo una lunga malattia sarà omaggiata dai colleghi con un video di 20 minuti nella quale la stessa Toffa racconta il periodo difficile della malattia. Non è il quanto vivi, ma come vivi. Quando muore una persona, trovo stupida la domanda: quanti anni aveva? Non contano gli anni, ma se hai vissuto ...

Imma Tataranni - la 2^ puntata in replica su Rai Play : vIene ucciso un giovane di Nova Siri : Dopo l'ottimo risultato d'ascolti della scorsa settimana, ritorna sulla rete ammiraglia una delle serie più attese di questo autunno televisivo, "Imma Tataranni - Sostituto procuratore". Domenica 29 settembre, infatti, è stata trasmessa in prima serata su Rai 1 la seconda puntata della prima stagione della serie, "Come piante tra i sassi", in cui la protagonista, Imma, è stata costretta ad indagare sulla morte di un giovane di Nova Siri. La ...

Rosy Abate 2 - Quarta Puntata : Leonardo VIene Arrestato! : Rosy Abate 2, Quarta Puntata: la situazione per Leo peggiora drasticamente. Il ragazzo infatti finisce sempre più invischiato nei loschi traffici di Costello, al punto da rischiare la vita. Ecco cosa sta per succedere… La vita di Leonardo è sempre più movimentata e a tratti anche orrenda per via della sua alleanza con Costello. Leo ha deciso di schierarsi dalla parte del terribile mafioso Antonio, attaccando la mamma Rosy. Le cose però ...

Un Passo dal cielo - trama 3^ puntata : il maestro Albert Kroess vIene scarcerato : Lo scorso giovedì, i telespettatori di Rai 1 hanno avuto modo di vedere il primo appuntamento della fiction Un Passo dal cielo 5. Le anticipazioni della terza puntata che verrà trasmessa giovedì 26 settembre 2019, dicono che si riapriranno delle vecchie ferite del protagonista Francesco Neri (Daniele Liotti) mentre sarà insieme ad Emma Giorgi (Pilar Fogliati) alla disperata ricerca di suo figlio di cui non sapeva nemmeno che esistesse. Il ...

La strada di casa 2 - spoiler seconda puntata : Lorenzo vIene scarcerato grazie a Viola : La strada di casa 2, andrà avanti con la seconda puntata martedì 24 settembre su Rai1 a partire dalle ore 21.25. Le vicende della famiglia Morra si faranno sempre più complicate dopo l'arresto di Lorenzo a causa della sparizione della sua futura moglie Irene. Nella seconda puntata de 'La strada di casa' la famiglia Morra si troverà ad affrontare una grave crisi Nella seconda puntata, i Morra saranno sconvolti in seguito all'arresto di Lorenzo, ...

Un Passo Dal Cielo 5 - Seconda Puntata : Francesco VIene Arrestato! : Un Passo dal Cielo 5, trama Seconda Puntata: le cose continuano a mettersi male per Francesco, il quale già fa molta fatica a superare la morte di Livia. L’uomo finisce invischiato in una situazione più grande di lui… Un Passo dal Cielo è già iniziato e ha portato con sé tante novità. In particolar modo, hanno colpito i telespettatori i significativi cambiamenti legati alla vita di Francesco, che ha fatto una grande fatica a ...

Un passo dal cielo 5 - seconda puntata : Daniele Liotti vIene incastrato : Anticipazioni Un passo dal cielo 5, trama seconda puntata del 19 settembre Secondo attesissimo appuntamento con Un passo dal cielo 5. La fiction di Rai1 andrà in onda nel consueto orario delle 21.25 per raccontare le vicende sentimentali del comandante della forestale Francesco Neri, interpretato da Daniele Liotti, di Vincenzo Nappi (Enrico Ianniello) e Eva (Rocio Munoz Morales). La trama rosa viaggerà però in parallelo al giallo e nella ...

Harry Quebert - riassunto terza puntata : lo scrittore vIene scarcerato : Martedì 10 settembre è andata in onda su Canale 5 la penultima puntata de La verità sul caso Harry Quebert, la Serie Tv che annovera tra i suoi protagonisti Patrick Dempsey, Kristine Froseth e Ben Schnetzer. Nel corso degli episodi già trasmessi, Marcus ha portato alla luce nuovi e agghiaccianti indizi sulla morte di Nola e soprattutto ha raccolto ulteriori elementi per arrivare all'identità dell'assassino. Nola si recava sempre a casa di ...

Bitter Sweet puntata martedì 10 settembre : Ferit vIene allontanato dalla moglie : La soap opera turca Bitter Sweet è ormai agli sgoccioli. Il successo riscosso è stato davvero notevole, dal momento che il seguito di telespettatori e di interazioni sul web è esponenziale. Ad ogni modo, dopo la puntata odierna, restano solo altri quattro appuntamenti per scoprire come si evolveranno tutte le situazioni ancora in gioco. Nel corso della puntata di domani, martedì 10 settembre, infatti, si vedrà che Nazli si troverà costretta ad ...

Indovina chi vIene a cena - anticipazioni prima puntata del 2 settembre 2019 : Indovina chi viene a cena torna in onda su Rai 3 per un nuovo ciclo di puntate a partire da questa sera alle 21:20 su Rai 3 per sette appuntamenti. Il programma d'inchiesta condotto da Sabrina Giannini si occupa di scoprire le logiche del nostro sistema alimentare spesso basato sullo sfruttamento di risorse che sta portando il pianeta in condizioni ambientali problematiche.Per questo motivo il programma cerca di trovare le giuste soluzioni ...

Anticipazioni 'La verità sul caso Harry Quebert' - prima puntata : Marcus vIene minacciato : Arriva su Mediaset la tanto attesa serie televisiva basata sul best-seller di Joel Dicker, "La verità sul caso Harry Quebert". La prima puntata della fiction verrà trasmessa lunedì 2 settembre su Canale 5 a partire dalle ore 21.20 e comprenderà gli episodi 1 e 2 della prima stagione....Continua a leggere