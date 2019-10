Il cardinale tuona contro i buonisti | Non dite ai migranti di partire

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 1 ottobre 2019) Giuseppe Aloisi Il cardinal Francis Arinze, già noto per le sue posizioni sull'immigrazione, ha posto il futuro dell'Africa al centro di una sua riflessione Non è la prima volta che il cardinal Francis Arinze si sofferma sulle possibili conseguenze del macro fenomeno migratorio, che ha origine in alcune nazioni africane. Anzi, in un caso recente il porporato nigeriano si era espresso così: "Gli europei devono smetterla di incoraggiare la partenza dei giovani africani. L’Africa ha bisogno di loro". Toni differenti da quelli ascoltati di consueto. Toni - oseremmo dire - ratzingeriani. Perché il futuro del continente nero dipende soprattutto da quelli che restano. Almeno una preoccupazione è tangibile: un'Africa che non più in grado di contare sui priopri giovani, che sono tra coloro che partono con maggiore cadenza temporale, prelude a un'Africa privata di una visuale sul ...