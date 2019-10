Cadono due teste al Credit Suisse per i pedinamenti del manager passato a Ubs

Incidente mortale sulle montagne russe : Cadono due passeggeri : Un treno delle montagne russe con diversi passeggeri a bordo è deragliato nel mezzo di una corsa. Due persone sono morte e altre due sono gravemente ferite. Il fatto è accaduto sabato 28 settembre a Mexico City nel parco divertimenti La Feria Chapultepec. Secondo quanto riportato dalla Bbc, la vittime sono cadute dall’ultima carrozza del treno. Il parco è stato chiuso per consentire agli inquirenti di indagare sulle cause che hanno portato ...

Capalbio - due bambini di 5 e 11 anni Cadono dalla finestra : I due sono caduti da un'altezza do cinque metri a Capalbio, in provincia di Grosseto. Sembra che i due bimbi stessero giocando in un appartamento in località Vado Piano quando sono precipitati sotto. Ora sono ricoverati al Meyer di Firenze.Continua a leggere