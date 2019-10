Battute? sbarca in seconda serata con Riccardo Rossi

Fonte : davidemaggio

(Di martedì 1 ottobre 2019)? Dopo il lutto che ha colpito il conduttore designato Alessandro Bardani, che in seguito ha scelto di dimettersi,? è pronto a prendere il via incon. Contrariamente a quanto previsto in precedenza, il nuovo programma comico di Rai 2 andrà in onda da oggi alle 23.00 circa e non più dal lunedì al venerdì alle 20. Venti minuti irriverenti per commentare col sorriso gli avvenimenti più salienti dei giorni d’oggi. Ideato da Giovanni Benincasa e prodotto da Rai2 in collaborazione con Stand by me,? vede al centro della scena umoristi, battutisti, comici ed artisti seduti attorno a un tavolo per commentare notizie, fatti e curiosità che hanno avuto risonanza. Dopo la lettura di una notizia, che potrà essere legata persino ad un fatto avvenuto in tempo reale, ciascuno degli invitati sarà chiamato ad esprimere la sua idea a riguardo, ...