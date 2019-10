Ama | Raggi sceglie Zaghis  dopo le dimissioni del cda  In 3 anni 5 cambi al vertice

Via il cda di Ama. Raggi continua a sprofondare nella monnezza : Si è dimesso il consiglio d'amministrazione di Ama. “Le comunichiamo che da parte nostra è venuta meno la necessaria fiducia nel socio unico di Ama Spa”, termina così la lettera di sei pagine che Paolo Longoni, Luisa Melara e Massimo Ranieri, amministratore delegato, presidente e consigliere dimissi

Calabria : dimissioni Cda Ama sono conferma amministrazione Raggi in totale naufragio : Roma – “Le dimissioni del Cda di Ama sono la conferma di un’amministrazione ormai in totale naufragio. L’azienda che gestisce il ciclo rifiuti, di fatto, è acefala nel momento in cui la raccolta mostra ancora criticità molto evidenti”. Lo dichiara la deputata di Forza Italia Annagrazia Calabria. “Di fronte a questa gravissima evoluzione delle cose, non è possibile tergiversare ancora sulle responsabilità politiche della Giunta Raggi. In ...

Rifiuti Roma - vertici Ama dimissionari contro Virginia Raggi : “Assoluta inerzia” e “mancanza di collaborazione”. Opposizioni : “Si dimetta” : “Assoluta inerzia” e “mancanza di una fattiva e concreta collaborazione con Ama”. È durissima la lettera di dimissioni che la presidente di Ama spa, Luisa Melara, e i consiglieri d’amministrazione, Paolo Longoni e Massimo Ranieri, hanno inviato alla sindaca di Roma, Virginia Raggi, per annunciare l’addio, dopo appena “104 giorni di mandato” dei vertici della società che si occupa di raccolta e smaltimento dei Rifiuti nella capitale. Sei pagine ...

Ama : Carfagna - ‘Raggi incapace e prepotente’ : Roma, 1 ott. (AdnKronos) – “Il sindaco Raggi ha fallito in uno dei suoi doveri principali, tenere pulita la città, e l’ennesimo cambio ai vertici dell’Ama è solo la dimostrazione della sua incapacità e prepotenza nell’amministrare la Capitale”. Lo afferma Mara Carfagna, deputata di Forza Italia e vicepresidente della Camera.‘La sporcizia per strada, i cassonetti debordanti, una differenziata che ...

Alfonsi : più che Cda Ama dovrebbe dimettersi sindaca Raggi : Roma – “I dati dell’ultimo report diffuso dall’Agenzia per il controllo della qualità dei Servizi pubblici locali sono la fotografia nitida dello stato disastroso in cui versa la città dopo tre anni di amministrazione Raggi. Sulla raccolta dei rifiuti e sul trasporto pubblico, i servizi di base per la qualità della vita in una metropoli moderna, il giudizio dei romani – soprattutto quelli residenti nei municipi centrali – è ...

Rosi : dimissioni Cda Ama certificano fallimento amministrazione Raggi : Roma – “Quello che sta accadendo dal 2017 ad AMA con 3 anni senza Bilancio e 6 dimissioni degli amministratori rappresenta una delle pagine più buie della storia della amministrazione capitolina. È la certificazione del fallimento di questa amministrazione e richiede una piena assunzione di responsabilità da parte dei responsabili. Non solo le opposizioni ma tutte le persone di buon senso dovrebbero chiedere immediatamente a Virginia ...

Giannini : Raggi e Zingaretti ammettano fallimenti dopo dimissioni Cda Ama : Roma – “La soluzione alla piaga rifiuti nella Capitale, non sta nè alla fantomatica proroga concessa al Campidoglio dalla Regione, nè alla riapertura della discarica di Malagrotta. Sia la Sindaca Raggi e sia il governatore del Lazio Zingaretti, dopo anni di prese in giro sulla pelle e sulla salute dei cittadini, soprattutto alla luce delle dimissioni in blocco del Cda di AMA, siano oggi onesti nell’ammettere i loro reiterati ...

Roma e l’emergenza rifiuti - si dimette il cda di Ama Secondo flop dell’era Raggi : A causare la rottura, il rapporto fiduciario con il Campidoglio compromesso. Il consigliere dimissionario: «Il problema dei rifiuti non si gestisce con l’ideologia ma con azioni concrete»

Palozzi : report Ama testimonia inefficienza Raggi : Roma – “Raccolta differenziata a Roma, il fallimento del Campidoglio grillino. Il report, stilato da Ama e inviato alla Regione Lazio, testimonia tutta l’inefficienza amministrativa della sindaca Raggi e della compagine grillina. I numeri, infatti, dicono che la produzione media di differenziata si posizionerà a fine anno intorno al 46%: dati allarmanti per la Capitale d’Italia, che peraltro continua a vivere situazioni ambientali di ...

Alessio D’Amato e quella nota che fa riflettere : “Esistono studi - monitoraggi o approfondimenti riguardo il rischio delle sigarette elettroniche?” : D’Amato, di recente, ha contattato il presidente Iss e ministro Sanita’ sul tema sicurezza circa la questione delle sigarette elettroniche. L’assessore alla Sanita’ e l’integrazione sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato, ha inviato oggi al presidente dell‘Istituto superiore di sanita’ (Iss), Silvio Brusaferro e per conoscenza al neo ministro della Salute, Roberto Speranza uno scritto ...

Atterraggio d’emergenza alle BahAmas per aereo JetBlue : Un aereo JetBlue Airways, in volo dalla Repubblica Dominicana alla Florida, ha effettuato ieri mattina un Atterraggio di emergenza alle Bahamas: il sistema di allarme di bordo, poco dopo il decollo da Santo Domingo, ha rivelato la possibile presenza di fumo nella stiva e il pilota ha deciso di atterrare a Nassau. Da una prima ispezione non è emersa alcuna avaria. I passeggeri hanno proseguito il viaggio a bordo di un altro aereo. L'articolo ...

Uragano Dorian raggiunge Carolina del Nord/ Dopo le BahAmas declassato a Categoria 1 : L'Uragano Dorian si starebbe dirigendo verso l'Europa stando agli esperti meteo. La prossima settimana possibili ripercussioni anche in Italia

L’uragano Dorian ha raggiunto le BahAmas : Si è abbattuto con venti a quasi 300 km/h, causando inondazioni e danni: tra oggi e domani potrebbe raggiungere le coste della Florida