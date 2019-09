Morte Emiliano Sala – La Fifa ha deciso : il Cardiff dovrà pagare 6 milioni al Nantes : La Fifa si è espressa sul caso riguardante la Morte di Emiliano Sala : il Cardiff dovrà pagare i 6 milioni della prima tranche di trasferimento al Nantes Torna in auge nella cronaca sportiva la questione relativa alla Morte di Emiliano Sala , l’attaccante argentino scomparso lo scorso gennaio a causa di un tragico incidente aereo mentre sorvolava il canale della Manica. La sua Morte è avvenuta nel bel mezzo del trasferimo che lo ...

Il Cardiff dovrà pagare al Nantes la prima rata per Emiliano Sala : Pagamento Sala Cardiff – Il Cardiff City, club gallese che milita nella Championship – il secondo livello calcistico inglese – dovrà versare al Nantes la prima rata per il trasferimento di Emiliano Sala, attaccante argentino tragicamente deceduto nel gennaio del 2019 a seguito di un incidente aereo. Lo ha stabilito la FIFA, che ha comunicato […] L'articolo Il Cardiff dovrà pagare al Nantes la prima rata per Emiliano Sala è stato ...