Preparava piatti con la cannabis | arrestato uno chef catanese

Catania - arrestato lo chef Carmelo Chiaramonte : Preparava piatti a base di marijuana : È stato arrestato a Trecastagni lo chef freelance Carmelo Chiaramonte: l'uomo avrebbe servito nei suoi piatti cibo alla marijuana, così come hanno verificato i carabinieri di Catania, rivenendo nella sua abitazione vino e barattoli di olive, caffè e tonno insaporiti con della cannabis. Ma per lui non è un reato: si è difeso definendosi "un consulente agroalimentare della cucina mediterranea del terzo millennio".Continua a leggere