Non è l' Arena | Di Maio frigna da Giletti | Matteo Salvini mi ha tradito

Fonte : liberoquotidiano

(Di domenica 29 settembre 2019) "So di confronti in altri studi trae Renzi. Per quanto mi riguarda quello che dovevamo dirci lo abbiamo fatto quando abbiamo governato per il Paese, quando una persona ti dà la parola e poi la tradisce per me finisce lì. Quello che è successo quest'estate non è stata una cosa contro di me o

GabriGiammanco : Cari amici, se volete seguirmi, ci vediamo questa sera dalle h 23.00 a Non è l’Arena, su La7! ?? - NekOfficial : Domenica, dietro le quinte del live in Arena, Roberto Razzini, AD Warner Chappell Italia, mi ha consegnato la targa… - NekOfficial : Senza questa band la nostra notte in Arena non sarebbe stata la stessa. Grazie a Silvia, Emiliano, Luciano e Max! .… -