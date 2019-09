F 1 | in Russia vince Hamilton davanti a Bottas e Leclerc

F1 - GP Russia 2019 : Mercedes - il Mondiale ormai è in pugno. Alla Ferrari resta l’obiettivo di vincere più gare possibili : In Formula Uno, com’è ben noto, tutto può cambiare nel breve volgere di pochi istanti. Se una settimana fa un semplice pit-stop anticipato aveva regalato la doppietta Alla Ferrari nel Gran Premio di Singapore, oggi il ritiro di Sebastian Vettel ha rovinato il secondo uno-due consecutivo per il team di Maranello, fino a permettere (grazie al regime di Virtual Safety Car) a Lewis Hamilton di sopravanzare un Charles Leclerc che sembrava ...

VIDEO F1 - GP Russia 2019 : Lewis Hamilton taglia il traguardo e vince la gara di Sochi. L’ultimo giro della gara : Lewis Hamilton ha vinto il Gran Premio di Russia 2019 di Formula Uno, dopo una delle gare più sorprendenti degli ultimi tempi. L’inglese, che nel primo stint sembrava accontentarsi del terzo posto, approfitta prima del ko del motore di Sebastian Vettel, quindi della Virtual Safety Car per superare anche Charles Leclerc, per cogliere un successo quasi inatteso. Un finale di gara solidissimo ha permesso al campione del mondo un arrivo in ...

F.1 - GP di Russia - Doppietta Mercedes a Sochi - vince Hamilton : Lewis Hamilton ha vinto il Gran Premio di Russia, sedicesima prova del Mondiale di Formula 1 2019. L'inglese della Mercedes ha tagliato il traguardo davanti al compagno di squadra Valtteri Bottas, mentre sul gradino più basso del podio sale Charles Leclerc con l'unica Ferrari superstite.Doppietta consegnata su un piatto dargento. La Mercedes è riuscita a vincere ancora a Sochi, mantenendo quel filotto di successi che si ripete dal 2014 a oggi. ...

Volley femminile - Coppa del Mondo 2019 : risultati e classifica finale. La Cina vince il trofeo davanti a USA e Russia : Si è conclusa la Coppa del Mondo 2019 di Volley femminile, l’ultima giornata è stata ininfluente per le posizioni che contano che erano già state definite nella giornata di ieri. La Cina era già certa del trionfo conclusivo, le Campionesse Olimpiche hanno alzato al cielo il trofeo per la quinta volta nella storia e oggi hanno completato il loro cammino da imbattute surclassando la modesta Argentina. Secondo posto per gli USA che hanno ...

Ordine d’arrivo F1 - risultato e classifica GP Russia 2019. Doppietta Mercedes - vince Hamilton. Leclerc 3° - Vettel si ritira : Lewis Hamilton ha vinto il GP di Russia 2019, tappa del Mondiale F1 che si è corsa sul tracciato di Sochi. Il britannico della Mercedes è tornato al successo in maniera rocambolesca, ha sfruttato al meglio il problema al motore di Sebastian Vettel e la conseguente virtual safety car per portarsi al comando beffando così la Ferrari che ha sciupato una ghiottissima occasione per fare Doppietta. Charles Leclerc si è dovuto accontentare della terza ...

F1 - GP Russia 2019 : la Ferrari non è più solo motore! SF90 stabile e ben bilanciata in curva - ora può vincere ovunque : Ennesimo trionfo Rosso nelle qualifiche del GP di Russia 2019 di F1, sedicesimo appuntamento della stagione. La scuderia di Maranello è riuscita a portare a casa la quarta pole position consecutiva, continuando un trend strepitoso iniziato con le vacanze estive e che pare destinato a non fermarsi più. Gli elementi di questa rinascita Ferrari sono numerosi e non del tutto banali. Gli aggiornamenti sul muso portati a Singapore sembrano aver ...

VIDEO Sebastian Vettel F1 - GP Russia 2019 : “Vincerò domenica? Non so - intanto un buon venerdì” : Sebastian Vettel ha commesso un paio di errori rilevanti nelle prove libere 2 del GP di Russia ma ha fatto capire di avere un buon passo gara in vista del prosieguo del weekend a Sochi. Il pilota della Ferrari, reduce dalla vittoria a Singapore, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky: “Sicuramente domani troveremo il grip. Non ho trovato il buon feeling oggi ma non è stata una cattiva giornata. Oggi siamo stati competitivi, ...

VIDEO F1 - GP Russia 2019 : Sebastian Vettel un bomber che è tornato al gol vincendo : Il ritorno alla vittoria, in quel di Singapore, avrà dato sicuramente nuovo smalto a Sebastian Vettel che ora potrà riprovarci anche in Russia, per il GP di Sochi. Il teutonico è stato intervistato da Sky e il paragone che è stato fatto è quello di un bomber che torna al gol dopo un periodo di delusioni. Sentiamo le parole del tedesco alla vigilia della corsa russa. VIDEO F1, GP Russia 2019: Vettel UN bomber CHE TORNA AL GOL FOTOCATTAGNI

Sebastian Vettel F1 - GP Russia 2019 : “Voglio vincere a Sochi e in altre gare. Il mio obiettivo è sempre il Mondiale in Ferrari” : Sebastian Vettel è pronto per il GP di Russia, sedicesimo round del Mondiale 2019 di F1. Sul tracciato di Sochi il tedesco arriva con grande convinzione, dopo il successo a Singapore, che sicuramente gli ha dato maggior serenità di quanto ne avesse prima del weekend a Marina Bay. Gli errori e le critiche annessi avevano pesato e il teutonico con i 25 punti asiatici si è tolto un bel peso dallo stomaco. La prossima sfida sarà, quindi, in terra ...

Valtteri Bottas F1 - GP Russia 2019 : “Arrivo qui con mentalità vincente. Il rallentamento a Singapore? Spero che non avvenga ancora” : Non è un momento facile per il finlandese Valtteri Bottas. Il pilota di F1 della Mercedes, dopo il rinnovo del suo contratto con la scuderia di Brackley, è andato un po’ in calando e le sue prestazioni in pista non sono state quelle che ci si aspettava. In particolare, il weekend a Singapore è da cancellare: errore nel corso delle prove libere e quinto posto anonimo, mai in lizza per le posizioni di vertice, con ordine di scuderia ...

Risultati Bundesliga - 5^ giornata : vince il BoRussia Monchengladbach - la classifica aggiornata : Risultati Bundesliga – Dopo la tre giorni di coppe europee, torna in campo la Bundesliga. La quinta giornata si apre venerdì con Schalke 04-Mainz, i padroni di casa hanno la meglio dell’avversario, battuto per 2-1. Il Bayern ha vita facile contro il Colonia, il Leverkusen batte l’Union Berlino. Il Lipsia ne fa tre a domicilio al Werder Brema e torna in vetta. Domenica big match tra Eintracht Francoforte e Borussia ...

Tiro a segno - Europei Bologna 2019 : nella pistola 50 metri senior mista vince la Russia : Agli Europei di Tiro a segno in corso a Bologna si è conclusa l’ultima finale di giornata, quella della pistola 50 metri senior mista: ristretta la partecipazione, con sette coppie al via, tra le quali non figurava l’Italia. Al termine delle eliminatorie la prima classificata è andata direttamente alla finale a quattro e le altre si sono scontrate in semifinale. A vincere le qualifiche è stata Ucraina 2, passata direttamente alla ...

Calcio - Qualificazioni Europei 2020 : risultati e classifiche di oggi (9 settembre). Germania - Olanda - Belgio e Russia vincenti : oggi lunedì 9 settembre si sono disputate dieci partite valide per le Qualificazioni agli Europei 2020 di Calcio. Di seguito tutti i risultati e le classifiche dei gironi che sono scesi in campo. GRUPPO C: La Germania ha vinto l’attesissimo scontro diretto con l’Irlanda del Nord ed è balzata al comando della classifica a pari punti con la formazione di O’Neill. A decidere la contesa è stata la rete di Halstenberg su assist di ...