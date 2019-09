Brexit,Johnson:"Non mi tirerò indietro"

Il premier britannico, Boris, non ha intenzione di dimettersi per "lasciare a qualcun altro il compito di cercare una proroga della". Intervistato dalla Bbc, il conservatore ha assicurato di non tirarsi. "Sono stato eletto per portare avanti il partito", ha aggiunto.ha inoltre affermato che non riporterà al voto alla Camera dei Comuni l'accordo raggiunto con Bruxelles dal suo predecessore, Theresa May, che era già stato bocciato due volte.(Di domenica 29 settembre 2019)