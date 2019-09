Sky – Castel Volturno | Napoli rifinitura pre Brescia in mattinata | Ancelotti decide un

Sky - Ugolini : “Castel Volturno - da valutare le condizioni di due azzurri : formazione diversa…” : Ugolini da Castel Volturno Massimo Ugolini, di Sky, ha rilasciato alcune dichiarazioni dal centro sportivo del Napoli di Castel Volturno: “Da valutare le condizioni di Allan e Manolas che potrebbero aver recuperato. Probabile il ritorno di Mertens e Lozano con il belga che è con Llorente il più in forma. Nove Gol per il belga al Cagliari. Ci sarà Callejon insieme ad Insigne. Napoli che non sarà come quello di Lecce nella formazione ...