Migranti | barcone si capovolge a largo della Libia | oltre 50 in mare

Migranti - Alarm Phone : “Barcone con 56 persone in difficoltà. Abbiamo avvertito Libia - Italia e Malta ma nessuno manda i soccorsi” : Un barcone con 56 persone partito dalla Libia sarebbe in difficoltà nel Mediterraneo centrale. E’ l’allarme lanciato nella serata di venerdì da Alarm Phone, che spiega di aver allertato le autorità di Tripoli, Italia e Malta ma, scrivono gli attivisti su Twitter, “non hanno mandato alcun soccorso“. Oggi l’organizzazione specifica che il natante “sta imbarcando acqua” e che “varie persone, inclusi ...

Migranti : barcone naufraga nell’Egeo - 7 morti : Un barcone partito dalle coste della Turchia e diretto in Grecia è naufragato nel mar Egeo. Il bilancio provvisorio, secondo le agenzie di stampa, è di sette morti (due donne e cinque bambini), mentre in dodici sono stati tratti in salvo. L’imbarcazione si è ribaltata nei pressi dell’isola di Oinousses, fra Chio e la costa della Turchia. La Guardia Costiera greca ha già recuperato i corpi di due bambini e secondo la testimonianza dei ...

Migranti - naufraga barcone nel mar Egeo : almeno 7 morti - 5 sono bambini : La guardia costiera greca è riuscita a salvare altre persone. Tra queste, quattro bambini, cinque uomini e tre donne. Il barcone carico di Migranti era partito dalla Turchia ed era diretto in Grecia. Ignote le cause della tragedia: al momento dell'incidente le condizioni meteo erano buone.Continua a leggere

Barcone fantasma con 78 Migranti a Lampedusa : Un Barcone fantasma è arrivato a Lampedusa in queste ore. A bordo c'erano 78 migranti, provenienti soprattutto da Cameroon e Tunisia, che sono stati fatti sbarcare e quindi trasferiti nell'hotspot dell'isola. migranti, l'Italia autorizza l'Ocean Viking a sbarcare a Lampedusa L'Italia ha autorizzato l'Ocean Viking e il suo carico di 82 naufraghi a sbarcare a ...

Ocean Viking vicina a Lampedusa con 82 Migranti | Intanto 78 arrivano su un barcone : La nave di Sos Mediterranea e Medici senza frontiere con 82 persone a bordo si sta dirigendo verso l'isola. Accordo comunitario sulle ripartizioni di profughi: 24 in Germania, 24 in Francia, 8 in Portogallo, 2 in Lussemburgo, 24 in Italia. Intanto un barcone con 78 migranti sbarca Lampedusa

Lampedusa : 100 Migranti arrivati con barcone in legno : Mentre tutte le attenzioni della autorità e dei media sono rivolte alla nave Eleonore della ong tedesca Lifeline, a Lampedusa è avvenuto un nuovo sbarco “autonomo”. A Cala Spugne è giunto in queste ore un barcone in legno che trasportava circa 100 migranti tunisini. Appena hanno messo piede sulla terra ferma, gli stessi sono stati bloccati dalle forze dell’ordine e accompagnati presso l’hotspot di contrada Imbriacola. Insomma, il fenomeno di ...

Migranti - la nave Mare Jonio ne salva 98 su barcone in avaria : tra loro ci sono 28 minori : La nave Mare Jonio ha salvato 98 Migranti, tra cui 26 donne incinte e 28 minori, di cui 22 d'età inferiore ai 10 anni, da due giorni alla deriva su un gommone nel Mediterraneo centrale senza cibo né acqua. "Situazione drammatica: ci sono casi di ipotermia, lesioni dovute alle torture subite in Libia e ustioni per il prolungato contatto con la benzina". Mediterranea Saving Human attende istruzioni per lo sbarco.Continua a leggere

Alarm Phone - "naufragio barcone in Libia"/ Si teme strage con 100 Migranti morti : Alarm Phone lancia allarme dalla Libia 'forse naufragio barca con a bordo più di 100 migranti': si teme una strage, in attesa di conferme

Un barcone con 57 Migranti è sbarcato a Lampedusa - dopo il soccorso della Guardia di Finanza : Sono giunti nel molo Favarolo, a Lampedusa (Ag), i 57 migranti che erano stati avvistati e soccorsi nelle acque antistanti all’isolotto di Lampione. Fra loro c’è anche un ragazzo che sta male ed è stato caricato su una barella dai medici.Ad accorgersi della barca, carica di migranti, sono stati i finanzieri che, assieme alla Capitaneria di porto, si sono occupati del soccorso.Fra i migranti sbarcati al molo Favaloro vi ...

Barcone con 57 Migranti al largo della Sicilia : la Guardia di Finanza li fa sbarcare a Lampedusa : Le Fiamme Gialle hanno soccorso e fatto sbarcare a Lampedusa un Barcone con a bordo 57 migranti. Intanto, a poche decine di metri, quelli a bordo della Open Arms attendono, stremati, di poter toccare terra 16 giorni dopo essere stati salvati.Continua a leggere