I servizi AR di Google arrivano su alcuni smartphone Redmi e altri

Il servizio Google Bulletin chiude i battenti : Google Bulletin è un servizio annunciato all'inizio dello scorso anno dal colosso di Mountain View e che non è ancora uscito dalla fase pilota

Installazione servizi Google facile sul Huawei Mate 30 Pro : nessun blocco particolare : Il fatto che sul Huawei Mate 30 Pro, così come sul Mate 30, non siano stati inseriti di default i servizi di Google ha gettato un po' di sconforto sugli utenti che erano intenzionati ad acquistarlo. Il fastidio percepito è più che naturale, soprattutto per un mercato che è solito poggiare la propria esperienza sulle applicazioni del colosso di Mountain View. Il ban USA dello scorso maggio è alla base di questa situazione: qualora le cose ...

Google Play Pass è il servizio in abbonamento dell'universo Android : prezzo - giochi - app e tutti i dettagli : Praticamente tutti tra addetti ai lavori e semplici utenti si chiedevano quanto ci avrebbe messo Google a rispondere alla mela morsicata e al suo Apple Arcade e nella tarda serata di ieri è ufficialmente arrivata la risposta che tutti attendevano. Google Play Pass è un servizio in abbonamento diverso da quello di Apple ma sicuramente da tenere d'occhio.Il lancio per il momento riguarda solo gli USA ma avverrà a breve anche nelle altre nazioni.

Anche Google - come Apple - offrirà un servizio in abbonamento per usare app e videogiochi : Google ha annunciato un nuovo servizio in abbonamento per app e videogiochi sui dispositivi Android, Google Play Pass, due settimane dopo che Apple ha annunciato i dettagli del suo servizio simile, Apple Arcade, che sarà disponibile dalla fine del mese.

Huawei Mate 30 Pro può riabbracciare i servizi Google in modo molto semplice : ecco come fare : ecco come installare le app e i servizi Google sul nuovo Huawei Mate 30 Pro: la procedura è molto semplice e può essere eseguita da quasi tutti gli utenti.

Quanto vale la pena comprare i Huawei Mate 30 senza i servizi Google? Rassicurazioni e dubbi : Conviene comprare i Huawei Mate 30 e Mate 30 Pro una volta che arriveranno in Italia? I due smartphone sono stati lanciati nella giornata di ieri e le loro schede tecniche non possono che essere considerate degne di nota. C'è, tuttavia, un grosso neo che li caratterizza, ossia la mancata licenza dei Google Mobile Services (GMS). Cosa significa esattamente e quali sono le effettive conseguenze per questa mancanza? Da chiarire fin da subito è ...

Huawei Mate 30 Pro non ha i servizi Google : cosa cambia : Huawei Mate 30 Pro non ha i servizi Google bensì i Huawei Mobile Services. cosa cambia? Perché è importante?

Huawei ha presentato due nuovi smartphone - senza servizi e app di Google : Si chiamano Mate 30 e Mate 30 Pro e sono i primi dopo la messa al bando decisa dal governo degli Stati Uniti

Google Daydream VR si avvicina alla sua fine : perso il supporto per un altro servizio streaming : Non tutto quello che Google sviluppa finisce per diventare un prodotto funzionale o popolare. Un esempio banale può essere quello dei Google Glass, gli occhiali intelligenti che diversi anni fa avrebbero dovuto rivoluzionare il mercato per poi non venire neanche annunciati ufficialmente. Un dispositivo che invece è stato presentato, ma che da allora non ha […]

Google One 1.42 suggerisce che uno smartphone in arrivo potrebbe ottenere 3 mesi gratuiti del servizio : Google occasionalmente regala ai suoi abbonati a Google One l'accesso gratuito ad altri suoi servizi come YouTube Premium, sconti sui prodotti o dispositivi gratuiti. Ora sembra che Google si stia preparando a includere 3 mesi di abbonamento gratuito al suo servizio di archiviazione sul cloud con uno smartphone in arrivo.

Niente paura per Huawei Mate 30 senza app e servizi Google - probabile soluzione Meizu : La notizia che ha tenuto banco nel weekend è che il Huawei Mate 30 e naturalmente anche il Mate 30 Pro potrebbe giungere senza servizi Google a bordo, dunque senza Play Store ma pure senza app proprietarie di Big G. Questo aspetto, sulla carta estremamente negativo per tanti user Android, potrebbe essere mitigato e addirittura superato da una soluzione a cui il produttore starebbe lavorando anche da un po' di tempo.

Prossimi device Huawei senza servizi Google : arrivano conferme : Credetevate che lo strappo tra Huawei e l'Amministrazione USA fosse stata in qualche modo ricucito? Niente di più lontano dalla realtà, purtroppo. Come confermato da Nikkei Asia (fonte che già diverse volte in passato ha dato di prova di una certa affidabilità), il produttore cinese non ha potuto fare altro che prendere atto delle decisioni prese dal governo americano, che avrebbe scelto di portare avare la guerra commerciale nei suoi ...

