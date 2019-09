Tommaso Paradiso torna sull' uscita dal gruppo | Non potevamo più andare avanti

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 27 settembre 2019) Francesca Galici L'didai Thegiornalisti non è ancora stata metabolizzata dai fan dele tramite un'intervista a Deejay chiama Italia, il cantante ha svelato qualche retroscena di questa decisione Dopo aver lasciato i Thegiornalisti via social, dando l'annuncio tramite Instagram,to a parlare del momento complicato che sta vivendo con i suoi ex colleghi. Il cantante non era piùto'argomento, tanto meno aveva rilasciato interviste o dichiarazioni dopo aver sganciato la bomba ma in queste ore è stato ospite di Deejay chiama Italia, il programma di Radio Deejay che va in onda anche sul canale televisivo dell'emittente radiofonica. Con molta serenità,ha spiegato quali sono stati i motivi che l'hanno portato a prendere una decisione così drastica, che ha spiazzato tutti i suoi fan. “È stato un anno ...

matteorenzi : La prima canzone di Tommaso Paradiso dopo la “scissione” dei TheGiornalisti è veramente bella: non avere paura. No,… - radiodeejay : È un'occasione da non perdere! #TommasoParadiso #Riccione Scopri qui come fare ?? - DjChiamaItalia : Vuoi partecipare all’esclusivo showcase di Tommaso Paradiso a Riccione il 4 ottobre? Scopri qui come fare ->… -