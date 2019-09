Rosy Abate 2 | spoiler penultimo appuntamento | Luca dalla parte di Leo

Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 27 settembre 2019) Venerdì 4 ottobre andrà in onda la quarta e penultima puntata di2. La fiction che vede Giulia Michelini come protagonista sta giungendo già alla fine e ancora non si sa se ci sarà una terza stagione. Come abbiamo visto, uscita dal carcere, voleva vivere insieme al figlio lontanacriminalità organizzata ma il figlio, per amore e ambizione, sembra voler seguire la strada mafiosa. L'amore per Nina lo fa legare sempre di più alla famiglia Costello. Inoltre Leo è cresciuto senza una figura paterna e cerca in Antonio un padre che gli voglia bene. Il figlio di, finora, è sempre stato protetto dagli altri, ma nel corso del quartodi2 si ritroverà da solo ad affrontare situazioni pericolose. Riuscirà ad affrontare le conseguenze delle sue azioni? Andiamo a vedere insieme le anticipazioni della penultima puntata. Leo e il carcere Nel quarto ...

