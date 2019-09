De Luca | “Taglio parlamentari? Viene presentato come sbarco in Normandia e invece è una

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 27 settembre 2019) “Il taglio dei? La riduzione di 300 poltronepresentatauna sorta diin, la vittoria della guerra mondiale. Ma è una cosa inutile, una scempiaggine totalmente demagogica“. Sono le parole del presidente della Regione Campania, Vincenzo De, nel suo consueto appuntamento settimanale su Lira Tv. “Faccio una domanda semplice – continua – Se le rappresentanzesono luoghi di parassitismo, perché ridurre le poltrone solo a 300? Riduciamole a 100 o 50. Risparmiamo e facciamo riposare i mobilieri. E’ demagogia totale. Poi, magari, avremo un parlamentare che avràcollegio una regione intera, gli elettori non lo conosceranno nemmeno più. Ma avremo fatto un po’ di demagogia. I nostri amici del M5s non vengono sfiorati dall’idea che se non mettiamo mano alla palude ...

