Crac Fiorentina 2002 | arriva la condanna per Vittorio Cecchi Gori | la cifra da pagare è

(Di venerdì 27 settembre 2019) Il tribunale civile di Firenze hatoal pagamento di un maxi risarcimento per ildelladelIldelladelè stato uno degli scandali più gravi del calcio italiano. Oggi il tribunale civile di Firenze ha indicato come unico responsabile del dissesto che portò al fallimento della società l’allora patron. L’ex proprietario dellaè statoto al pagamento di oltre 19 milioni di euro, come riporta l’edizionedi Repubblica. Il tribunale ha invece rigettato la richiesta danni nei confronti di Luciano Luna, Mario Sconcerti, Zerunian Sarkis, Ottavio Bianchi, Marco Vichi, Sergio Bartolelli e gli eredi di Ugo Poggi e dei componenti del collegio sindacale. SCARICA L’APP DI SPORTFAIR PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO SULLE ULTIME NOTIZIE: >> Per ...

