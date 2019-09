Terremoto a Istanbul | due forti scosse | gente in strada | crolla un minareto

Turchia - scossa di Terremoto di 5.8 a Istanbul : Marco Della Corte Paura presso la capitale turca per una scossa di terremoto di 5.8, disposte evacuazioni dalla città, l'epicentro è stato identificato presso il mar di Marmara Una scossa di terremoto di 5.8 si è verificata in data 26 settembre 2019 a Istanbul, in Turchia. Secondo quanto riportato dalla protezione civile locale, la scossa ha avuto un epicentro di 7 chilometri di profondità nel mar di Marmara al largo di Silivri, ...

Violento Terremoto a Istanbul : scossa di magnitudo 5.9 - epicentro nel mare di Marmara [AGGIORNAMENTI LIVE] : Una violenta scossa di terremoto, di magnitudo 5.9 secondo i primi dati locali, ha colpito Istanbul – in Turchia – alle 12:59 italiane di oggi, pochi minuti fa (le 13:59 locali). La scossa s’è verificata nel mare di Marmara, con epicentro vicino la città costiera Silivri, al confine ovest di Istanbul, dove già martedì mattina c’era stato un terremoto di magnitudo 4.7 a cui erano seguite negli ultimi giorni numerose scosse ...

