Francia | enorme incendio in impianto chimico ad alto rischio

(Di giovedì 26 settembre 2019) Un grandeè scoppiato questa notte, poco prima delle 3 del mattino, in un edificio dello stabilimento Lubrizol di Rouen, che produce additivi lubrificanti. Si tratterebbe di un sito classificato Seveso, cioè sotto sorveglianza a causa delle materie prime utilizzate.Le cause di questo disastro, il cui impressionante pennacchio di fumo era visibile a diversi chilometri di distanza, sono a questo punto sconosciute. Al momento non sono segnalate vittime.

