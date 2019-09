Beppe Convertini | cosa succede con Ingrid Muccitelli?

Linea Verde : Beppe Convertini e la Muccitelli non vanno d’accordo? : Beppe Convertini e Ingrid Muccitelli di Linea Verde non si sopportano? Il gossip Il giornalista Alberto Dandolo, nella sua rubrica di gossip sul magazine Oggi, ha voluto parlare dei due conduttori della nuova edizione di Linea Verde: Beppe Convertini e Ingrid Muccitelli. E proprio su questa inedita coppia televisiva, il giornalista non ha potuto non segnalare alcuni strani atteggiamenti avuti da lui. Di cosa si tratta? In pratica Dandolo ha ...

Soliti Ignoti : Beppe Convertini svela cosa ha fatto nel suo passato : Beppe Convertini ospite di Amadeus a Soliti Ignoti: “Ho fatto il garzone al mercato” E’ stato ospite di Amadeus nella puntata di Soliti Ignoti-Il ritorno di oggi, lunedì 23 settembre 2019, Beppe Convertini, nuovo conduttore di Linea Verde, nonché ex padrone di casa de La vita in diretta Estate. Partecipando come ‘ignoto’, l’attore ha rivelato al pubblico di Rai1 cosa faceva da ragazzo. “Garzone al ...

Beppe Convertini in lacrime a Vieni da Me ricorda il padre scomparso : “La malattia è stata dura - l’ho visto perdere 50 chili” : Il pianto in ricordo della morte del padre e di fronte ad una tenera lettera della madre. Il segno della croce prima di andare in onda. La carriera da modello tamarro con capelli lunghi e pizzetto quando ancora era ragazzo. Beppe Convertini apre il suo cuore e si racconta a Vieni da Me. Ospite del salotto di Caterina Balivo, il 48enne attore e conduttore televisivo pugliese si è prestato ad un lungo incontro sul filo del ricordo personale e ...

Beppe Convertini piange a Vieni da me/ Lettera della madre e sorpresa della sorella : Beppe Convertini piange a Vieni da me per le sorprese ricevute. Prima abbraccia la sorella e poi legge una Lettera della madre...

Caterina Balivo - balletto e gaffe con Beppe Convertini a Vieni da Me : Caterina Balivo comincia una nuova settimana a Vieni da Me invitando Beppe Convertini. Dopo le interviste di successo ad Alda D’Eusanio e Miss Italia, tocca al presentatore di Linea Verde confessarsi nel salotto della bella Cate. La puntata è di quelle intense dove in studio accade di tutto, tra lacrime e risate. Convertini commosso ricorda la malattia del padre che lo ha portato alla morte: “È stata dura. L’ho visto perdere 50 ...

Beppe Convertini piange per Lisa Marzoli. Balivo : “Siete finti?!” : Vieni da me, Beppe Convertini piange per Lisa Marzoli. Caterina Balivo: “Ma siete finti?!” Beppe Convertini è stato il primo ospite della seconda settimana di programmazione di Vieni da me e si è sottoposto alle domande di Caterina Balivo nella rubrica “La cassettiera”. Il conduttore, parlando dell’esperienza a La vita in diretta estate con Lisa Marzoli, si è emozionato e ha pianto, ricordando ai telespettatori ...

Linea Verde - Beppe Convertini su Federico Quaranta : “Non mi interessa” : Beppe Convertini risponde a Federico Quaranta su Linea Verde: “Non mi interessa quello che ha detto” Dopo aver condotto insieme a Lisa Marzoli La vita in diretta Estate, Beppe Convertini è pronto per iniziare una nuova avventura: Linea Verde. Il conduttore, infatti, andrà ad affiancare Ingrid Muccitelli nella nuova edizione dello storico programma della domenica di Rai1 e andrà alla scoperta dei posti più belli d’Italia. ...

Beppe Convertini a Blogo : "Io a Linea Verde - direttore di Rai1 mi ha premiato - La vita in diretta è stato un successo" : Domani, domenica 15 settembre, su Rai1 andrà in onda una nuova edizione di Linea Verde. Rivoluzione alla conduzione, con Federico Quaranta e Daniela Ferolla in uscita e Beppe Convertini e Ingrid Muccitelli in entrata. Blogo ha incontrato il conduttore della versione estiva di La vita in diretta alla vigilia del debutto:Partiamo dal bilancio di La vita in diretta estate. Com'è andata?È stata una bellissima esperienza, il pubblico ci ha seguito ...

Beppe Convertini sbarca su Linea Verde : "Entrerò in punta di piedi - spero di convincere il pubblico" | INTERVISTA : Reduce dal successo con 'La vita in diretta estate', il conduttore è pronto per una nuova avventura sempre su Rai1 nel...

Beppe Convertini a Unomattina. Valentina Bisti : “C’è un problema” : Convertini lancia Linea Verde a Unomattina. Valentina Bisti: “Abbiamo un problema” Ha scelto i microfoni di Unomattina Beppe Convertini per lanciare la nuova edizione di Linea Verde, che partirà domenica 15 settembre (come sempre alle 12.20 su Rai1, dopo A Sua Immagine) e condurrà con Ingrid Muccitelli. Appena arrivato nel salotto mattutino di Roberto Poletti e Valentina Visti, l’ex padrone di casa de La vita in diretta Estate ...

Beppe Convertini a Linea Verde - Federico Quaranta : “Lascio per sempre” : Linea Verde: l’addio di Federico Quaranta. Arriva Beppe Convertini Dopo aver condotto con forte riscontro di pubblico un’edizione di Linea Verde e tre della versione estiva, Federico Quaranta è stato cacciato da Rai1 per fare spazio a Beppe Convertini, archiviata ormai la sua conduzione a La Vita in Diretta Estate. Con l’ultima puntata di Linea Verde Estate andata in onda domenica 8 settembre, Federico Quaranta si è congedato ...

Beppe Convertini commosso : Cuccarini interviene a La Vita in Diretta : Beppe Convertini commosso a La Vita in Diretta e passa il testimone a Cuccarini – Matano La versione estiva de La Vita in Diretta ha chiuso i battenti dopo 58 puntate. Beppe Convertini e Lisa Marzoli si sono commossi nel momento in cui hanno dovuto salutare il pubblico del pomeriggio di Rai1. Tanto feeling professionale tra Beppe Convertini e Lisa Marzoli sin dalla prima Diretta, che hanno saputo intrattenere il pubblico con i giusti toni ...

La vita in diretta estate : Beppe Convertini è fidanzato? Il retroscena : Beppe Convertini non è single? L’ultimo gossip sul conduttore della vita in diretta La vita in diretta estate di Lisa Marzoli e Beppe Convertini chiuderà i battenti domani pomeriggio. Difatti la trasmissione verrà sostituita dalla sua versione invernale condotta da Alberto Matano e Lorella Cuccarini. Ma quali saranno i progetti futuri dei presentatori prossimi a cedere la fascia del pomeriggio a questi ultimi? Lisa Marzoli ha già ...

Lisa Marzoli su Beppe Convertini : “Hanno cercato di farci litigare” : La vita in diretta, Convertini e Marzoli: lei fa una clamorosa confessione Tra poche settimane terminerà l’esperienza di Lisa Marzoli e Beppe Convertini alla guida de La vita in diretta estate. E gli ascolti del rotocalco pomeridiano sono stati più che soddisfacenti nonostante il periodo complicato. Ma come saranno stati i rapporti tra Convertini e la Marzoli? A rivelarlo è stata proprio quest’ultima in un’intervista rilasciata ...