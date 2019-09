Testati i 12 detersivi più noti sulle macchie più ostinate | scoperta una “triste verità”

Fonte : meteoweb.eu

(Di mercoledì 25 settembre 2019) L’ambiente e la sua tutela: uno dei temi più caldi a livello globale, letteralmente. L’emergenza impone gesti di responsabilità che riguardano tutti, ma spesso è difficile mettere realmente a fuoco quanto e come contribuiscano al deterioramento del pianeta alcuni dei prodotti che usiamo quotidianamente. Un esempio? Secondo le più recenti ricerche scientifiche, il bucato e i detergenti per la casa inquinano più delle automobili. Gli scaffali dei supermercati presentano sempre più alternative ecologiche aitradizionali, ma il punto interrogativo rimane quello dell’efficacia. Per scoprirne di più, la rivista mensile Il Salvagente, da sempre vicina ai diritti dei consumatori, ha deciso di portare in laboratorio 12per lavatrice selezionati tra i più facili da reperire negli scaffali della grande distribuzione e dei discount. I campioni, che includono anche due dei ...