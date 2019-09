Mafia | Mattarella | ' resistere a intimidazioni e reagire a indifferenza' 2

Quel film sulla Mafia che fa infuriare Mattarella : Luigi Mascheroni Ce l'avevamo quasi fatta. Mancava poco e sarebbe stata una delle poche mostre del cinema, da anni, senza uno scandalo o una polemica. E invece, all'ultimo giorno, scoppia il caso: mentre in sala si presenta l'ultimo film in concorso, La mafia non è più Quella di una volta di Franco Maresco, viene annunciato che la conferenza stampa è annullata, cosa peraltro abbastanza rara... Né il regista - il quale non è neppure ...