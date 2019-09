Lazio | Tare | “Immobile fuori? Solo scelta tecnica”

Inter-Lazio - Tare spiega l’esclusione di Immobile : “scelta tecnica - relativa alla gestione della rosa” : Il direttore sportivo della Lazio ha spiegato i motivi dell’esclusione di Immobile dall’undici titolare contro l’Inter Ciro Immobile resta fuori dall’undici titolare della Lazio, impegnata questa sera a San Siro contro l’Inter. Semplice scelta tecnica di Simone Inzaghi, per nulla legata allo sfogo dell’attaccante napoletano arrivato domenica nel match con il Parma. ALFREDO FALCONE/LaPresse A confermarlo ...

Biglietti Lazio-Genoa - come acquistare i tickets per la sesta giornata di Serie A allo Stadio Olimpico : Alle ore 15.00 di domenica 29 settembre si disputerà allo Stadio Olimpico di Roma Lazio-Genoa, partita della sesta giornata di Serie A. Sarà la cinquantesima volta, per quanto riguarda il girone unico del massimo campionato italiano, che questa partita si giocherà nella Capitale, nelle precedenti sfide i biancocelesti hanno prevalso 25 volte, i rossoblu 8, i pareggi sono stati 16. Ma dal 2007-2008, cioè da quando le due squadre sono state ...

La Sanità italiana diventerà digitale : “L’accesso alle cure rischia di diventare difficile per la popoLazione” : L’analisi di Ernst & Young mostra come sia possibile salvare la Sanità italiana solo attraverso il digitale: è adattandosi alle nuove tecnologie che il sistema sanitario continuerà a far fronte all’invecchiamento della popolazione e all’aspettativa di vita. I risultati dell’accurata ricerca che la vede come suo pilastro è stato al centro della Summer School di Asiago, organizzato da Motore Sanità: all’orizzonte ...

De Priamo : Raggi deve valutare cancelLazione anche via Togliatti : Roma – “La Raggi rivendica la cancellazione delle vie dedicate ad Arturo Donaggio ed Edoardo Zavattari, peraltro con intitolazione decisa da giunte di sinistra. Se la sua intenzione e’ quella di una revisione toponomastica che cancelli le intitolazioni a chi, a prescindere da altri meriti, ha avuto ruoli in pagine negative come le leggi razziali, allora deve coerentemente estendere questa revisione anche a chi ha avuto ...

La riveLazione bollente di Alessia Marcuzzi : "Ecco da quale attore mi farei tentare" : La conduttrice si appresta a condurre la nuova edizione di Temptation Island 2019, in onda a partire da lunedì 9 settembre...

Sorteggi Europa League - le reazioni di Lazio e Roma : le parole di Tare e Baldissoni : Terminata la composizione dei gironi di Europa League. Gruppo tosto per la Lazio, non si può dire che sia andata benissimo neanche alla Roma se guardiamo i gironi di Siviglia e Manchester United, nettamente più facili rispetto a quelli delle italiane. Non sono tardate ad arrivare le prime impressioni a caldo da parte dei rappresentanti delle due società capitoline. Sorteggi Europa League, l’analisi: girone difficile per la Lazio, la Roma ...

Europa League 2019-2020 : le possibili avversarie di Roma - Lazio e Torino (eventuale). I gironi ideali e quelli da evitare : La quarantanovesima edizione dell’Europa League sta per aprire ufficialmente le danze e inaugurare il percorso che condurrà le 48 squadre fino alla finalissima dello Gdansk Stadium di Danzica che avrà luogo il 27 maggio 2020; i gironi si prolungheranno dal 19 settembre al 12 dicembre per poi tornare in scena a febbraio e marzo con il tabellone che dai sedicesimi proterà le migliori due in Polonia. I gironi verranno sorteggiati ...

Fantacalcio 2019-2020 : chi acquistare ruolo per ruolo. I consigli per l’asta e le possibili riveLazioni : Manca ormai meno di una settimana al via della nuova Serie A 2019-2020 e di conseguenza per molti si sta avvicinando il momento della tradizionale asta pre-stagionale del Fantacalcio tra amici. Si tratta del momento più importante dell’anno per i fanta-allenatori italiani, chiamati a comporre una rosa vincente per sbaragliare la concorrenza. Di seguito andiamo ad analizzare tutti i possibili colpi per ciascuna squadra di Serie A, indicando ...

Sergio Mattarella - la riveLazione dell'amico Castagnetti : "Non c'è tempo per fare il governo Pd-M5s" : Secondo Matteo Salvini c'è solo il "10% di possibilità che si torni al voto subito". Probabile, molti la pensano così. Ma non è detto che Sergio Mattarella alla fine dia via libera al governo Pd-M5s. Ne è convinto Pierluigi Castagnetti, uomo di centrosinistra e grande amico del presidente della Repu

Fantacalcio 2019-2020 : chi acquistare ruolo per ruolo. I consigli per l’asta e le possibili riveLazioni : Manca ormai meno di una settimana al via della nuova Serie A 2019-2020 e di conseguenza per molti si sta avvicinando il momento della tradizionale asta pre-stagionale del Fantacalcio tra amici. Si tratta del momento più importante dell’anno per i fanta-allenatori italiani, chiamati a comporre una rosa vincente per sbaragliare la concorrenza. Di seguito andiamo ad analizzare tutti i possibili colpi per ciascuna squadra di Serie A, indicando ...

Fantacalcio 2019-2020 : chi acquistare ruolo per ruolo. I consigli per l’asta e le possibili riveLazioni : Manca ormai meno di una settimana al via della nuova Serie A 2019-2020 e di conseguenza per molti si sta avvicinando il momento della tradizionale asta pre-stagionale del Fantacalcio tra amici. Si tratta del momento più importante dell’anno per i fanta-allenatori italiani, chiamati a comporre una rosa vincente per sbaragliare la concorrenza. Di seguito andiamo ad analizzare tutti i possibili colpi per ciascuna squadra di Serie A, indicando ...

Russia - esplosione in instalLazione militare : 5 i morti e 3 feriti : E’ salito a 5 morti e 3 feriti il bilancio dell’esplosione di giovedì scorso durante il test di un motore nell’installazione militare sperimentale di Nyonoksa, nella regione nord occidentale russa di Arkhangelsk. Le vittime sono esperti dell’agenzia nucleare russa Rosatom e del ministero della Difesa impegnati nel test di “fonti di energia isotopiche per il motore a combustibile liquido”. feriti 5 ...

Asta Fantacalcio : tutte le possibili sorprese e riveLazioni. Pochi crediti - grande resa. Ecco su chi puntare : Il mondo del pallone si appresta a dare il via alla nuova stagione 2019/2020 della Serie A e come ogni anno cresce l’attesa per l’Asta del Fantacalcio che, di fatto, apre ufficialmente il nostro campionato. Quali saranno le possibili sorprese che potreste trovarvi tra le mani con Pochi crediti e poi vedere sbocciare in campo risultando decisive per il vostro successo? Andiamo ad analizzare ogni squadra e cerchiamo di estrarre un paio ...

Sicurezza : Mattarella - ‘sanzioni irragionevoli per vioLazioni acque territoriali’ (2) : (AdnKronos) – Una sanzione, ricorda il Presidente della Repubblica, che in virtù di una recente sentenza della Corte costituzionale, è paragonabile ad una di carattere penale e che potrebbe essere applicata semplicemente anche ad una barca a vela entrata in acque territoriali senza autorizzazione e con un solo naufrago. “Per effetto di un emendamento, nel caso di violazione del divieto di ingresso nelle acque territoriali -per ...