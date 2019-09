Ecco finalmente Archie | la prima uscita in Sudafrica con Meghan e Harry

YouTube abbraccia finalmente la AR per il make-up digitale : Ecco come funziona : Era stata annunciata a inizio estate e ora finalmente la funzionalità per il make up digitale in realtà aumentata attraverso YouTube è diventata ufficiale. come da proclama iniziale, la novità consente di poter provare una serie di trucchi mentre si sta visualizzando un video sul popolare contenitore di Google. La campagna promozinale chiamata per ora […] L'articolo YouTube abbraccia finalmente la AR per il make-up digitale: ecco come ...