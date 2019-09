Dj Fabo | la Consulta apre a suicidio assistito

Fonte : tg24.sky

(Di mercoledì 25 settembre 2019) Laal. La Corte costituzionale si è riunita in camera di consiglio per esaminare il caso di Dje Marco Cappato con le questioni sollevate dalla Corte d’assise di Milano sull’articolo 580 del Codice penale riguardanti la punibilità dell’aiuto aldi chi sia già determinato a togliersi la vita. In attesa del deposito della sentenza, l’Ufficio stampa fa sapere che la Corte ha ritenuto non punibile ai sensi dell’articolo 580 del codice penale, a determinate condizioni, chi agevola l’esecuzione del proposito di, autonomamente e liberamente formatosi, di un paziente tenuto in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetto da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche e psicologiche che egli reputa intollerabili ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli. Cappato a Sky Tg24: "Aiutaremio ...

Agenzia_Ansa : Per la #Consulta è lecito l'aiuto al suicidio in casi come quello di dj Fabo #suicidioassistito #ANSA #djfabo - redazioneiene : +++ MARCO CAPPATO RISCHIAVA FINO A 12 ANNI DI CARCERE PER AVER PORTATO DJ FABO A MORIRE IN SVIZZERA +++ #DjFabo - GDS_it : La #Consulta apre al #suicidio #assistito: 'Lecito aiuto come nei casi di Dj Fabo' -