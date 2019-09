Daniele De Rossi torna in azzurro | da Roberto Mancini un omaggio alla carriera?

Daniele De Rossi pre-convocato da Mancini per Italia-Grecia del 12 ottobre all’Olimpico : Roberto Mancini ha pre-convocato Daniele De Rossi per la partita dell’Italia contro la Grecia, in programma il 12 ottobre all’Olimpico di Roma. L’ex capitano giallorosso potrebbe quindi tornare nel ‘suo’ stadio con la maglia della Nazionale nel match valido per la qualificazione agli Europei e che, calcoli alla mano, potrebbe certificare la partecipazione alla competizione. Il ritorno del centrocampista in azzurro ...

eSports : Daniele De Rossi e Alessandro Florenzi investono nella start-up Mkers : Gli eSports continuano a far registrare performance decisamente importanti al punto tale da attirare l’attenzione di calciatori del calibro di Daniele De Rossi e Alessandro Florenzi. L’ex bandiera giallorossa e l’attuale capitano dell’AS Roma hanno infatti ufficializzato in queste ore l’ingresso nel pianeta degli eSports e l’investimento in una delle start up italiane più innovative quali Mkers di cui top-player Fifa è l’ex Allievi Roma Daniele ...

Sarah Felberbaum lontana da Daniele De Rossi : «Mi manchi». La risposta dei tifosi della Roma è scontata : Daniele De Rossi a Buenos Aires, dove ha debuttato con un gol con la maglia del Boca Juniors, ma senza la sua famiglia. La moglie dell'ex capitano della Roma, Sarah Felberbaum, è infatti...

Daniele De Rossi da leader : testa - gol e cuore - entra in campo e segna con il Boca : Buenos Aires. Sedicesimi della Copa Argentina. Non è la classica Bombonera, è il "Ciudad de la Plata", ma poco importa. Sono ventimila i tifosi adoranti del Boca e urlano tutti il suo nome. Di qua il Boca, di là l'altra squadra, l'Almagro, squadretta di un barrio di Baires che milita nella seconda serie, però velenosa e avida di scalpi. Primo tempo. Il minuto è il 28. La maglia è la numero 16. Dalla sinistra il corner è di Alexis Mac Allister, ...

Daniele De Rossi ricorderà per sempre il debutto con il Boca Juniors : Un giorno indimenticabile. Un’accoglienza da Imperatore. Daniele De Rossi ricorderà per sempre il proprio debutto con la maglia del Boca

Un pomeriggio a casa di Maradona per Daniele De Rossi : Daniele De Rossi arrivato da pochi giorni al Boca ha realizzato uno dei suoi sogni, incontrare Maradona. I due si sono visti questo pomeriggio a casa di Diego Buenos Aires come documentato su Twitter dal giornalista Nicolas Singer. ADESSO! L’incontro più desiderato per Daniele De Rossi con Maradona a casa di Diego nella zona settentrionale del Gran Bs As. È successo questo pomeriggio. Hanno parlato di calcio, del Boca, dell’Italia, ...

Tatuaggio Moscardelli – Il bomber spiazza tutti : sul polpaccio spunta… Daniele De Rossi [FOTO] : Il nuovo Tatuaggio di Davide Moscardelli diventa subito virale: sul polpaccio del bomber spunta un omaggio a Daniele De Rossi Il binomio Tatuaggio-calciatore è ormai quasi una prassi, trovare un giocatore senza almeno un piccolo tattoo sul proprio corpo è diventato qualcosa di alquanto raro, specie fra i più giovani. Celebrare un grande evento, gli affetti più cari o tatuarsi semplicemente una bella immagine per ‘affrescare’ il ...

Argentina - la presentazione di Daniele De Rossi al Boca Junior : Debutto con tutti gli onori per Daniele De Rossi che è stato presentato alla stampa Argentina come nuovo giocatore del Boca Junior. "Anzi il mio obiettivo è dargli quello che avrei provato a dare ai miei compagni della Roma e la squadra Roma: non vengo qui per fare le rovesciate o i goal di Maradona e Messi, io vengo qui per fare il calciatore, non aggiungo troppo al calcio argentino, però sono sicuro che quando sarò in forma potrò dare ...