Ragusa Asp | Aifa vieta uso di farmaci con ranitidina | rischio cancerogeno

Fonte : quotidianodiragusa

(Di martedì 24 settembre 2019) L'Asp diinforma che l'l'uso di alcuniconper

sanitainsicilia : Eletti i nuovi vertici del #NursindSicilia, il sindacato autonomo degli infermieri. Il coordinatore regionale è Cla… - linkmotorsepoca : Alfa Romeo AR51 MATTA - € 28800 ALFA ROMEO AR51 ?MATTA? 1954 Link Motors Ragusa propone in vendita storica vettura… - CorriereRagusa : Ancora attese per le prestazioni sanitarie: ecco come l'Asp di Ragusa intende accorciare i tempi - Ragusa - Corrier… -