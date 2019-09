Ghiacciaio a rischio sul Monte Bianco | l’esperto | “E’ solo l’inizio | in 25 anni saranno

Fonte : meteoweb.eu

(Di martedì 24 settembre 2019) IlPlanpincieux, sul, che rischia di crollare sfiancato dal caldo sopra la media, non è un caso isolato. “Entro 25, massimo 30, tutti i ghiacciai alpini sotto quota 3.500 metri si scioglieranno se le temperature rimarranno queste”. E’ l’allarme lanciato dal glaciologo del Cnr Renato Colucci, che all’Agi sottolinea: “In un convegno di due mesi fa dissi esattamente questo, e ora sta succedendo. I ghiacciai temperati, come quelli sulle Alpi, sono più suscettibili alle alte temperature. Ormai temo che per i ghiacciai sia tardi, bisognava intervenire 40fa quando la scienza ha cominciato a lanciare allarmi”. Ilin questione, poi, “poggia su una superficie molto ripida, e questo ovviamente accentua lo scivolamento, agevolato dall’acqua che si forma con il progressivo scioglimento e che scorre ...

