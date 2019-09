F3 | David Schumacher | figlio di Ralf | esordirà a Sochi per sostituire Peroni

Fonte : oasport

(Di martedì 24 settembre 2019) Un altro, dopo Mick, tornerà al volante di una monoposto in una competizione di primo livello. Si tratta didie nipote di Michael, chea 17 anni a(Russia), nell’ultima gara della FIA F3, nel team Campos Racing. Il tedeschino sostituirà, infatti, l’infortunato Alex, vittima nel corso del fine settimana di Monza di un pauroso incidente alla Parabolica, causato dalla presenza di un dissuasore lungo la via di fuga. Una grande chance per, ansioso di calarsi nell’abitacolo e di gareggiare: “Sono davvero felice di arrivare in un team di alto profilo come il Capos Racing. Sarà la mia prima volta al volante di una monoposto del genere, dunque dovrò essere realista e avere come obiettivo quello di imparare il più possibile“, le parole del ragazzino teutonico. Il suo palmares è il seguente: vice campione di ...

