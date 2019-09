Colf e badanti | assunzione | comunicazioni obbligatorie e contributi

Assunzioni badanti - Colf e addetti/e alle pulizie : posizioni senza data di scadenza : Al momento alcune cooperative e agenzie per il lavoro come Bea Coop, Eurointerim spa, Synergie Italia, Randstad SpA, Nitor Soc. Coop, Archimede, Job Italia S.p.A, Lavorint SPA e Life in Spa ricercano personale con l'incarico di badante, colf e addetto/a alle pulizie, da assegnare in varie province e regioni italiane. Offerte di lavoro 2019 La cooperativa Bea Coop di Roma (Lazio) assume con un contratto a tempo indeterminato un/una badante per ...