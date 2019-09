Cecchi Paone | ' non ci sono integratori per tumori' Adriano Panzironi ' ti denuncio!'

Matrimonio a prima vista : Cecchi Paone attacca il programma : Alessandro Cecchi Paone attacca Matrimonio a prima vista, il programma di Real Time Fin dal suo esordio nella tv italiana Matrimonio a prima vista ha diviso il pubblico. C’è chi lo trova un programma interessante ed entusiasmante e chi invece non può tollerare un format del genere, che tratta i sentimenti in maniera del tutto […] L'articolo Matrimonio a prima vista: Cecchi Paone attacca il programma proviene da Gossip e Tv.

Cristina Plevani : "La scenata di Cecchi Paone ai Telegatti contro il Grande Fratello? Una pagliacciata" : Cristina Plevani (vincitrice del primo GF): “Oggi sono un’istruttrice di fitness alla ricerca di un secondo lavoro poiché è un settore in cui non si hanno contratti e c’è molta precarietà. Se mi venisse proposta la partecipazione a qualche reality accetterei solo per un tornaconto economico, basta con la gavetta, ho già dato abbastanza. La scenata di Alessandro Cecchi Paone fu una pagliacciata perché si sarebbe dovuto lamentare prima col ...

Temptation Island Vip : perché non piace più? Cecchi Paone svela tutto : Ascolti in calo per Temptation Island Vip 2019: Alessandro Cecchi Paone spiega cosa è successo Inutile negarlo: gli ascolti della seconda edizione di Temptation Island Vip sono in calo. Rispetto all’esordio, condotto da Simona Ventura, il docu-reality prodotto da Maria De Filippi ha subito una brusca battuta. E non a caso nelle prime due puntate […] L'articolo Temptation Island Vip: perché non piace più? Cecchi Paone svela tutto ...

Temptation Island Vip - Alessia Marcuzzi. Cecchi Paone : “Non regge più” : Alessandro Cecchi Paone attacca Temptation Island Vip e difende Alessia Marcuzzi La seconda edizione di Temptation Island Vip continua a volare basso rispetto allo scorso anno. La seconda puntata ha ottenuto il 17,8% di share, mentre quando c’era Simona Ventura al timone riuscì a guadagnarsi il 22,21% di share. Con Alessia Marcuzzi si è partiti la scorsa settimana con il 18,16% di share, scendendo al 17,75% nel secondo appuntamento di ...

Lorella Cuccarini e Matano - Cecchi Paone dice la sua : “Sono imbarazzato” : Alberto Matano e Lorella Cuccarini: Alessandro Cecchi Paone difende La Vita in Diretta Partirà con un giorno di ritardo la seconda settimana de La Vita in Diretta, dopo che lunedì 16 settembre Lorella Cuccarini e Alberto Matano sono stati sostituiti da Tutti a Scuola, il tradizionale appuntamento per festeggiare il nuovo anno scolastico, con Flavio Insinna e Francesca Fialdini. Nella sua rubrica per il settimanale NuovoTv, Alessandro Cecchi ...

Mattino 5 - Cecchi Paone tuona : “Pamela Prati ha crisi di identità” : Alessandro Cecchi Paone a Mattino Cinque: la dura critica a Pamela Prati Mattino 5 ritorna a parlare del caso che ha stregato l’Italia: il Pamela Prati gate. Federica Panicucci, insieme ai suoi fidati opinionisti, tra cui Alessandro Cecchi Paone, ha ripercorso le ultime news riguardanti la showgirl, riassumendo tutto ciò che è accaduto nel corso di quest’estate. In particolare, la conduttrice si è soffermata sulla smentita fatta ...

Cecilia Rodriguez scrive a Cecchi Paone - il giornalista : “Un equivoco” : Cecilia Rodriguez risponde alle ultime critiche di Alessandro Cecchi Paone Cecilia Rodriguez non è una che le manda a dire. Come la sorella Belen è diretta e coraggiosa, sempre pronta a mostrare la propria opinione. E così davanti alle ultime critiche di Alessandro Cecchi Paone non è rimasta in silenzio. L’argentina ha inviato una breve […] L'articolo Cecilia Rodriguez scrive a Cecchi Paone, il giornalista: “Un equivoco” ...

Alessandro Cecchi Paone contro La Casa di Carta : le sue parole : Alessandro Cecchi Paone si esprime su La Casa di Carta. Ecco che cosa ne pensa La Casa di Carta è una serie Netflix che sta letteralmente sbancando. Amata da tutto il mondo questa serie televisiva spagnola ha raccolto tantissimi consensi tra i più giovani e non. Le peripezie del Professore e della sua gang portano […] L'articolo Alessandro Cecchi Paone contro La Casa di Carta: le sue parole proviene da Gossip e Tv.

Lavora poco in tv? Ecco perchè continuerà a fare l'ospite! Cecchi Paone punzecchia Cecilia Rodriguez : Attraverso la sua rubrica televisiva su Nuovo TV, Alessandro Cecchi Paone ha detto la sua sulla sorella di Belen Rodriguez, rea di Lavorare poco in televisione. Non c’è alcun dubbio che Cecilia Rodriguez, sorella di Belen Rodriguez, abbia preso dalla sorella la bellezza, la sensualità e la personalità. Questo però non l’ha premiata dal punto di vista Lavorativo, visto che in televisione la bella Cecilia si vede ben poco. Se Belen ha ...

Cecchi Paone : La metà delle calciatrici della Nazionale è lesbica! : La Nazionale femminile fa gol contro i pregiudizi di chi diceva che «il calcio non è una cosa per donne», ma non contro certi stereotipi davvero duri a morire. Non è un caso se il giornalista Alessandro Cecchi Paone, tra i primi sostenitori delle ragazze mondiali, sia scivolato su un intervento che poteva tranquillamente risparmiarsi.-- Intervenuto a La zanzara su Radio 24, rivendica ciò che predica da anni. «Ora – dice Cecchi Paone – tutti ...